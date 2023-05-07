Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıkladı

Başkan Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu.



Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen mitinge katılanların sayısının 1 milyon 700 bin olduğunu açıkladı.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Biz İstanbul'u çok seviyoruz, ama birileri gibi değil candan, yürekten seviyoruz

14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz

Bize doğduğumuz günden beri burada yaşama, 30 yıldır bu şehre hizmet etme şerefini bahşeden rabbime hamt ediyorum

İstanbul dört bir taraftan öz kardeşlerimizin şehridir. Burası tarih boyunca insanlığın göz bebeği olmuştur

Resmi rakamı getirdiler bana, mitinge katılanların sayısı 1 milyon 700 bin

Bunların bu ülkede dikili taşı yok onun için benim milletim bunlara gereken cevabı sandıklarda verecektir

Terör örgütleriyle gezen Kılıçdaroğlu'na bu vatanı böldürtmeyeceğiz

Buranın bir özelliği de 15 Temmuz destanını birlikte yazdığımız yerdir. Biliyorsunuz bu kardeşinizi FETÖ'cüler öldürmeye geldiler ve gece buraya indik. Bay Bay Kemal FETÖ'cüler tarafından tankların arasından Bakırköy Belediye'sine gitti

15 Temmuz gecesi Bakırköy'de kahvesini yudumlayan Kılıçdaroğlu'na ihtiyacımız yoktu. On binler buradaydı

İstanbul "evet" derse bu iş biter, İstanbul "birilerini emekli edeceğiz" derse bu iş biter

Hani o Avrupa'nın gazeteleri, dergileri var ya, onlar şimdi burayı izliyorlar. Atatürk Havalimanı'nda ne oluyor, işte burada. Cevabı siz vereceksiniz. Bu kutlu devlet üzerinde karanlık hesaplar yapanların yüzü düşsün

Bu kardeşinizi Belediye Başkanı yaptığınızda İstanbul'un hali çöp, çukur, çamurdu. İstanbul'u susuzluktan, çöp dağlarından kurtardık

Ne diyor şair "Yürüyeceksin, millet yürüyecek arakandan." Şimdi ben koşuyorum, inanıyorum ki siz de benimle beraber koşuyorsunuz.

Milletimize verdiğimiz her hizmete kara çaldılar. Türkiye'nin her kazanımından rahatsızlık duydular. Hatta bunu açıkça söylemekten de çekinmediler

Bir ülke düşünün asırlardır istiklal ve istikbal mücadelesi veriyor. Bir yönetici düşünün iş başına geldiği günden beri engel üstüne engel aşmak zorunda kalıyor

İstanbul'u sel bastığı zaman bunun gittiği yer belli. Ya yurt dışı ya Bodrum. Van'da da PKK'nın işaretini yapıyorlar

Bay Kemal istediğin kadar fıçı dolusu iç. Hiçbir şey seni yıkayamaz. Benim milletim sarhoşa meydan bırakmaz

Ülkemize kazandırdığımız her esere takoz koyuyorlar. Türkiye'nin her kazanımından rahatsızlık duyuyorlar

ABD'de benzin istasyonlarında, restoranlarda kimlerle görüştün Bay Bay Kemal? Açıklasana!

Deprem felaketleri ile birlikte kimi alanlarda sıkıntıların arttığını görüyoruz. Zamanla tüm problemlerin çözüldüğü göreceğiz. Bugüne kadar tüm sıkıntıları nasıl çözdüysek bunların üstesinden de geleceğiz

Sadece sizin sandığa gitmeniz yetmez. Çevrenizde kafası karışık eşinizi dostunuzu da ikna edecek ve sandığa götüreceksiniz. Ben size inanıyorum

Bay Kemal sen İzmir milletvekiliydin. O afetlerde ne yaptınız. Yine İzmir'de konutları biz yaptık

İnşallah seçimden sonra her ili bir kez daha ziyaret ederek teşekkürlerimizi milletimize bizzat ifade edeceğiz

Biz sorunların çözümü için gereken kaynağı küresel tefecilerden borç dilenmekte değil ülkemizin kendi imkanlarında arıyoruz

Karadeniz gazıyla, Gabar'daki petrolle yüzlerce milyar dolarlık bir kaynağı milletimizin emrine sunduk

Seçimden sonra asgari ücreti gözden geçireceğiz

Masanın üstünde kimler var altında kimler var hepsi birbirine karışmış. CHP ve HDP, LGBT'cidir. Cumhur İttifakı asla LGBT'ci olmadı, olmaz.

Memurlarımızın maaşlarına temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacağız, refah payı artışı da yapacağız. Salı günü de şu anda bakanımızın sendikalarla yaptığı görüşmelerin neticesini kamuoyuna inşallah açıklayacağım

Bu tabloda millilik yok yerlilik yok. Herkes var bir tek milletimin kendisi yok

İnşallah seçimden hemen sonra 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapacağız

Asgari ücreti dolar bazında bile 3,5 kat artırarak 8 bin 500 liranın üzerine çıkardık. Gelişmelere göre bu rakamı da tekrar da gözden geçireceğiz

Memurlarımızın maaşlarına temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak refah payı artışı da yapacağız, salı günü kamuoyuna açıklayacağız

5 yıl içinde İstanbul'daki 1 buçuk milyon riskli yapıyı yenileyeceğiz

TOKİ vasıtasıyla 204 bin konutu hak sahiplerine teslim ettik, 13 bin 137 konutun yapımı sürüyor. Şimdi de İlk Evim ile 50 bin yeni konut inşa edeceğiz

İstanbul'da 94 yılında Belediye Başkanı olduğumda 17 kilometre hafif raylı sistem vardı. İktidarımızda 230 kilometre hattı İstanbul'a kazandırdık

Şehir Hastanesi metrosunu geçtiğimiz aylarda hizmete açtık, bu belediye (İBB) ne iş yapar? Bir de bir şeyler yapsın

İstanbul'u Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz, Türkiye Yüzyılı'nın yükselişinin lokomotifi de İstanbul olacak

14 Mayıs'ta balkon konuşmasını İstanbul ile yapacağız



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