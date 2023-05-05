Başkan Erdoğan: Bundan sonra Gabar petrol zenginliğiyle anılacak
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, "Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak." diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'ndaki mitingde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van mitinginde "Kardeşlerim, devletinize güvenin, bize güvenin, huzurunuza ve namusunuza göz diken terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "85 milyon vatandaş, tarihinin en güvenli, huzurlu, rahat, müreffeh dönemini yaşarken, Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmenin kime faydası var?" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Millet İttifakı) Geçmişlerini ve kendilerini inkar pahasına düşmüşler Kılıçdaroğlu'nun peşine, nereye doğru gittiklerini bile bilmiyorlar. Şayet 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı hayalimize sahip çıkmazsak, bu zihniyet ülkenin tepesine kara bulut gibi çökecek." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gabar'daki petrolü de inşallah vatandaşımıza en uygun şartlarda vereceğiz." dedi.
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