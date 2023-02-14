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14 Şubat 2023 Salı 16:01:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 16:01:00

Başkan Erdoğan: Bugüne kadar nasıl olduysa bundan sonra da milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, "Bugüne kadar nasıl olduysa bundan sonra da milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkez Binası'ndaki Kabine Toplantısı öncesi AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki görevlilere hitap etti.

AFAD'ın, tüm birimleriyle büyük felaketin başından itibaren büyük bir mücadeleyi sürdürdüğünü ve sürdürmeye devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Gece gündüz demeden devam eden bir mücadele. Bu felaket, hani 'asrın felaketi' şeklinde de ifade ediliyor, bu aslında çok çok mübalağalı bir ifade değil. Dünyada deprem konusunda söz sahibi olanlar, konuşacak sözü olanlar, bizdeki bu felaketi gerçekten bu şekilde ifade ediyorlar." diye konuştu.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Erdoğan, mücadeleyi sonuna kadar vereceklerini belirtti.

Dün İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Hastanedeki yavrularımızı ve bu felaket esnasında doğumu gerçekleşen anneleri ziyaret ettim. Orada gerek annelerde gerekse babalardaki metaneti gördüm. Yavruların özellikle duruşunu gördüm. Bunların içinde iki aylık, bir aylık yavrular hatta daha doğumu yeni gerçekleşmiş olanlar vardı. Eşimle beraber ziyaret ettik." ifadesini kullandı.

"Büyük bir felaket, takip ediyoruz" diyen Erdoğan, hedeflerinin, 1 yıl içinde yıkılan konutları yeniden inşa ve ihya olduğunu dile getirdi.

Dolaştığı 10 ildeki vatandaşların ilk söyledikleri şeyin "konut" olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Benim evim ne olacak? Biz de diyoruz ki 'Daha önce Van'da, Bingöl'de, İzmir'de, Manavgat'ta, Muğla'da, sel afetlerinde, Kastamonu'da vesaire bütün buralarda nasıl kısa zamanda bunları inşa ve ihya ettiysek inşallah burada da aynısını gerçekleştireceğiz, endişeniz olmasın'. Çünkü bu millet, bu tür felaketlerin altından bugüne kadar nasıl kalktıysa bundan sonra da kalkar ve kalkacağız. Hiç endişemiz yok. Sizler işin şu anda AFAD'ın merkezinden takipçisi, yönlendiricileri olarak milletimize vereceğiniz sinyallerle, morallerle inşallah milletimiz de AFAD'dan aldığı işaretlerle Allah'ın izniyle yarına güvenle bakacaktır. Endişemiz yok, endişeniz olmasın. Biz size inanıyoruz, güveniyoruz. İnşallah bugüne kadar nasıl olduysa bundan sonra da milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Eliniz dert görmesin."

Etiketler : recep tayyip erdoğan afad millet

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