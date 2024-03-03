Başkan Erdoğan bugün Muğla'ya gidecek
Kaynak: TRT Haber
Başkan Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürüyor. Erdoğan, seçim mitinglerine bugün Muğla'da devam edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart mahalli idareler seçimleri öncesi il ziyaretlerini sürdürüyor.
Erdoğan bugün Muğla'da olacak.
Düzenlenecek mitingde halka seslenecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mitingde de, yerel seçimlerin yanısıra, gündemdeki konulara ilişkin de önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
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