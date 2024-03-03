Başkan Erdoğan bugün Muğla'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart mahalli idareler seçimleri öncesi il ziyaretlerini sürdürüyor.

Erdoğan bugün Muğla'da olacak.

Düzenlenecek mitingde halka seslenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mitingde de, yerel seçimlerin yanısıra, gündemdeki konulara ilişkin de önemli mesajlar vermesi bekleniyor.