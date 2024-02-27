Başkan Erdoğan bugün Manisa'ya gidecek
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında programlarına devam ediyor. Başkan Erdoğan bugün Manisa'da olacak. Düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart mahalli idareler seçimleri kapsamındaki miting programlarını sürdürüyor.
Erdoğan bugün Manisa'yı ziyaret edecek. Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitingde seçmenle buluşacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hem gündeme ilişkin, hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar vermesi bekleniyo
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