Başkan Erdoğan bugün Manisa'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart mahalli idareler seçimleri kapsamındaki miting programlarını sürdürüyor.

Erdoğan bugün Manisa'yı ziyaret edecek. Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitingde seçmenle buluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hem gündeme ilişkin, hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar vermesi bekleniyo