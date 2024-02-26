Başkan Erdoğan bugün çalışmalarını Ankara'da sürdürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün seçim mitinglerine ara vererek çalışmalarını Ankara'da sürdürecek. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki iki ayrı toplantıya başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki programı kapsamında ilk olarak partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısına katılacak.

AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenecek ve Erdoğan'ın da konuşma yapacağı toplantıda 31 Mart mahalli idareler seçimleri kapsamında 81 ilde yürütülen çalışmalar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra genel merkez binasına geçerek Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

AK Parti'deki A takımıyla yerel seçim süreci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Grubu çalışmaları başta olmak üzere iç ve dış siyasete dair konuları değerlendirecek.