Başkan Erdoğan bugün Afyonkarahisar'da olacak
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, il ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Erdoğan, bugün Afyonkarahisar'da olacak.
Yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yandan da il ziyaretlerini sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Afyonkarahisar'da olacak. Zafer Meydanı'nda düzenlenecek mitingde konuşacak.
Ardından daha önce açıklanan, Afyonkarahisar belediye başkan adaylarını tanıtacak.
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