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21 Şubat 2024 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:21 Şubat 2024 Çarşamba 11:00:00

Başkan Erdoğan bugün Afyonkarahisar'da olacak

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, il ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Erdoğan, bugün Afyonkarahisar'da olacak.

Yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yandan da il ziyaretlerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Afyonkarahisar'da olacak. Zafer Meydanı'nda düzenlenecek mitingde konuşacak.

Ardından daha önce açıklanan, Afyonkarahisar belediye başkan adaylarını tanıtacak.

Etiketler : recep tayyip erdoğan afyonkarahisar miting
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