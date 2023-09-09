Fas'taki deprem... "Bu zor gününde tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız"

Başkan Erdoğan: Bu zor gününde tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fas'ın Marakeş kenti El-Huz bölgesinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Erdoğan, paylaşımında, "Dost ve kardeş Fas'ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen tüm Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerine yer verdi.

Dost ve kardeş Fas'ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen tüm Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkânlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız. �������� — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 9, 2023

Dışişleri Bakanlığından Fas'a taziye mesajı