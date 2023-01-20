Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Meydanı'nda düzenlenen Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün uzun bir aradan sonra buradaki vatandaşlarla birlikte olmanın, hasret gidermenin bahtiyarlığı içerisinde olduğunu ifade ederek, vefaları, sevgileri ve meydanlara sığmayan aşkları için kendilerine teşekkür etti.

Emniyetten istedikleri resmi rakama göre şu anda 30 bin kişinin alanda olduğunu aktaran Erdoğan, "Esenyurt'ta siz kardeşlerimle attığımız bu adımla 2023'e bir sinyal veriyorsunuz. Yetmez, 2024'e de sinyal veriyorsunuz." diye konuştu.

Törendekilere "Bugün burada niçin toplandık?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Biliyorsunuz ben pek temel atma törenlerine gitmem. Bay Kemal musluk açma törenlerine gidiyor, biliyorsunuz. Bizim işimiz çok farklı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemini bugün başarıyla tamamlayan öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, "Esenyurt ve İstanbul'daki evlatlarımız başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında karne sevinci yaşayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, hepsinin tek tek gözlerinden öpüyorum." dedi.

Öğrencilere anne, baba şefkatiyle yaklaşan, onları en güzel şekilde yetiştirmeye çalışan, çocukların zihinlerini bilgiyle ahlakla erdemle ilmek ilmek dokuyan öğretmenlere şükranlarını sunduğunu dile getiren Erdoğan, her türlü fedakarlığı gösterme pahasına evlatlarının eğitim öğretiminden taviz vermeyen ebeveynleri de tebrik ettiğini söyledi.

İSTANBUL'DAKİ EĞİTİM YATIRIMLARI



Erdoğan, öğretmeni, öğrencisi, ailesi, idarecisi ve bakanlığıyla bir bütün olarak, eğitimde kalitenin daha da artması için canla başla çalıştıklarını belirtti.

Evlatların eğitime erişimini kolaylaştırma ve onların geleceğine sahip çıkma gayesiyle ülke genelinde pek çok projeyi hayata geçirdiklerini, durmadıklarını ve usanmadıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Medeniyetimizin göz bebeği vasfı yanında tüm insanlığın gıptayla baktığı bir dünya şehri olan İstanbul'umuza ayrı bir önem verdik. Son 20 yılda İstanbul'umuza eğitim alanında toplam ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 90 milyar liralık yatırım yaptık, sadece İstanbul'a, sadece eğitimde. Sadece bu sene şehrimize, yaklaşık 1 yılda 17 milyar liralık yeni eğitim yatırımı yapıyoruz. Amacımız İstanbul'un eğitimdeki performansıyla diğer vilayetlerimize örnek olmasını, öncülük yapmasını sağlamaktır. Son olarak, eğitim ordumuza kazandırdığımız 20 bin yeni öğretmenden 10 bininin atamasını İstanbul'a gerçekleştirdik. Zira İstanbul'a ayrı bir önem veriyoruz. Böylece şehrimizin öğretmen ihtiyacını büyük oranda gidermiş olduk. Öğretmen sayısındaki bu iyileşme sayesinde ortalama sınıf mevcutlarını çok daha aşağı çektik. Öğrencilik yıllarımızda sınıflarımızda öğrenci mevcudu neydi, 60-70-100. Böyle durumlar vardı ama şimdi durum farklı. Bugün Esenyurt'umuzun marka değerini artıracak, eğitim alanında ilçemizi cazibe merkezi haline getirecek modern bir külliyenin inşasına başlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam 10 bin 791 metrekarelik büyüklükte inşa edilecek kampüsün, İstanbul'un medarıiftiharı olacağını söyledi.

Toplamda 10 bin 412 öğrencinin eğitim-öğretim görebileceği tesiste, 40'ar derslikli 5 ayrı Anadolu lisesi, 40 derslikli imam hatip lisesi, 40 derslikli bir fen lisesi, 45 derslikli mesleki teknik Anadolu lisesi ve 3 derslikli bir de ana sınıfı bulunacağı bilgisini veren Erdoğan, ayrıca tesise 12 derslikli bilim sanat merkezi kurulacağını ve planetaryum ile özel yetenekli öğrencilerin destekleneceğini belirtti.

Engelli odası olan 151 öğrenci kapasiteli kız ve erkek yurtlarının bulunacağını ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin dört bir köşesinden gelecek olan evlatlarımıza burada barınma imkanı sağlayacağız. Bunların yanı sıra tesis bünyesinde 600 kişi kapasiteli tatbikat cami, kapalı spor salonu, konferans salonu, kütüphanesi, en modern imkanlarla dağıtılmış 88 adet laboratuvarıyla öğrencilerimizi akademik, sosyal ve kültürel bakımdan teşvik edeceğiz. Halihazırda bazı işlerini tamamladığımız kampüsümüzün inşasını süratle neticelendirmeyi hedefliyoruz."

Erdoğan, yaptıkları siyasetin eser ve hizmet siyaseti olduğunun altını çizerek, halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak gören icraat odaklı çalışan bir hükümet olduklarını dile getirdi.

"MİLLETİMİZE HİZMET DAVASINDAN ASLA SAPMADIK"



Belediye Başkanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dahil olmak üzere 40 yıldan fazladır bu anlayışla milletin huzurunda olduklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Siyasi hayatımızın hiçbir aşamasında milletimize hizmet davasından asla sapmadık, asla taviz vermedik. Vatandaşımıza neyi taahhüt etmişsek göreve gelince de onu çok daha fazlasıyla yerine getirmeye gayret ettik. Meydanlarda, bol keseden atıp tutup millet yetki verince bahane arayanlardan, mazeretlerin arkasına saklananlardan olmadık. Habbeyi kubbe gibi gösteren, hokkabazlık siyasetinin bizim tarihimizde de kitabımızda da tasavvurumuzda da asla yeri yoktur. Biz program hazırlar, proje geliştirir, temel atar, takip eder, her safhada çıkan sıkıntıları çözer, ne söz vermişsek onu vatandaşımızın hizmetine sunarız."

Geçen hafta yine İstanbul'da 36 bin metrekareyi aşan kullanım ve peyzaj alanlarıyla yaklaşık 110 bin metrekareyi bulan Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri olan Rami Kütüphanesi'nin açılış heyecanını yaşadıklarını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tavsiye ederim, muhakkak Rami Kütüphanesi'ne gidin. Yerinde görün ve elhamdülillah AK Parti olarak biz neymişiz? Bunu görünce takdir edeceksiniz. Buradaki öğrencilerimiz çayını, kahvesini, çorbasını ve kek alacak. Para filan vermek yok. 24 saat buradaki kütüphanede ne yapacak? İstifade edeceğiz. Aynı şekilde 6 yıl süren titiz bir restorasyon çalışmasının ardından İstanbul'umuzun sembol mekanlarından Yeni Cami'yi tekrar ibadete açtık."

Çamlıca Kulesi'nden Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, Atatürk Kültür Merkezi'nden İstanbul Havalimanı'na, metro ve hızlı tren hatlarından şehir hastanelerine kadar sayısız yatırımı İstanbulluların emrine verdiklerini söyleyen Erdoğan, vatandaşlara "Çam Sakura'yı yaptık mı? Gidiyorsunuz, görüyorsunuz değil mi?" diye sordu.

"BİZİM İCRAATIMIZIN ULAŞTIĞI YERLERE BUNLARIN HAYALLERİ BİLE ULAŞAMAZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstanbul'a ve İstanbulluya benim insanıma buralar yakışır da onun için. Ama Bay Kemal SSK'nın genel müdürü olduğu zaman hastanelerimizin halini biliyorsunuz değil mi? Savaş Ay hayatta olsa da bunun filmlerini tekrar gösterse. Atatürk Havalimanı'nda Murat Dilmener Şehir Hastanesi'ni 49 günde yaptık. Aynı şekilde Anadolu Yakası'nda bir tane daha yaptık, yine 49 günde. Ve 1006 odası olan şehir hastaneleri. Çünkü benim vatandaşım hastane kapılarında sersefil olmamalı. Pazar günü ilklerin ve enlerin eseri olacak Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı açıyoruz. Geçenlerde bir şey oldu. Bu altılı masadan birileri metroya binmişler de metroda vatman yok, kendiliğinden gidiyormuş. Ve konuşuyorlar, ya diyorlar 'Bu Paris'te bile yok.' Allahualem daha Paris'i bile görmüş değiller. Ya biz bunları yapalı unuttuk, unuttuk, siz neredesiniz ya? Vah zavallılarım. Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere bunların hayalleri bile ulaşamaz."

Temeli atılan Esenyurt Eğitim Kampüsü'nü gelecek sene eğitim-öğretim yılına yetiştirmeyi planladıklarını aktaran Erdoğan, Türkiye'nin en büyük eğitim-öğretim külliyesinin millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu eseri ülkemize kazandıran, emeği ve katkısı olacak alın teriyle bu esere hayat verecek tüm işçi kardeşlerime mimar, mühendis kardeşlerime özellikle şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızı, Sayın Bakanı'mızı böyle önemli ve stratejik bir projeye öncülük ettikleri için de yürekten tebrik ediyorum. Sevgili Esenyurtlular, kıymetli kardeşlerim, ülkeyi yönetme sorumluluğunu bizlere yüklediniz. O günden bugüne yola çıkarken biz ne dedik? Biz bırakır mıyız? Siz bizi yeter ki bırakmayın. Ne dedik bu yola çıkarken eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, tarım, diplomasi, dış politika ve bütün bunlarla beraber Türkiye'yi ne yapacağız? 'Ayağa kaldıracağız.' dedik. Ve böyle çıktık mı yola? Çıktık."

"EĞİTİM BÜTÇEMİZ 651 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI, DERSLİK SAYIMIZI 612 BİNE ÇIKARDIK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde önemli adımlar attıklarını söyledi.

Yılbaşında devreye giren 2023 bütçesi dahil şimdiye kadar hazırladıkları tüm bütçelerde en büyük payı eğitime ayırdıklarını ve bunun arkasında durduklarını belirten Erdoğan, "Bu yıl toplam eğitim bütçemiz ne biliyor musunuz? 651 milyar liraya ulaştı. Derslik sayımızı 343 binden 612 bine çıkardık." dedi.

Erdoğan, bugüne kadar 750 bin yeni öğretmen ataması yaptıklarını, tam 60 yıldır gündeme getirilen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayata geçirerek öğretmenlere ilave mali ve ekonomik haklar tanıdıklarını dile getirdi.

Derslik ve öğretmen sayılarındaki artışın çocukların sınıf mevcutlarına da müspet yansıdığını vurgulayan Erdoğan, okullaşma oranlarının tarihin en yüksek seviyesine çıkarken, öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını yakaladıklarını bildirdi.

"ÖĞRENCİLERİMİZE TOPLAMDA 3,5 MİLYAR ADET ÜCRETSİZ DERS KİTABI DAĞITTIK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geçmişte az önce de ifade ettiğim gibi 60-70-100 kişilik sınıflarda okunurken, hamdolsun bu sıkıntıyı da ortadan kaldırdık. Şimdi 20, 15, bazı yerlerde 10 kişilik sınıflarda ne yapıyoruz, eğitim öğretim yapıyoruz. İlk ve ortaöğretim öğrencilerimize toplamda 3,5 milyar adet ücretsiz ders kitabı dağıttık. Ah ah! Bizim jenerasyon kırtasiyeci dükkanlarına gider, orada bir hafta, 10 gün bekler, kitabını almaya çalışırdı. Şimdi böyle bir şey var mı? Şimdi okullar açılırken kitaplar masanın üstünde mi, sıranın üstünde mi? Şimdi bu sene bir şey daha yaptık. Nedir o? Yardımcı ders kitaplarını da vermeye başladık. İnsanımızın hafızasında derin yaralar açan 8 yıllık kesintisiz eğitim yerine, 4 artı 4 artı 4 olmak üzere zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık."

Evlatlara çok geniş bir yelpazede kendi kabiliyetlerine ve isteklerine uygun dersleri seçme imkanı getirdiklerini aktaran Erdoğan, "Yasakları ve çocuklara yönelik adaletsizlikleri bertaraf ederek, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik. Göreve geldiğimizde her 100 kızımızdan sadece 39'u ortaöğretime devam ediyorken, bugün ne oldu biliyor musunuz? Evet bugün 95'e yükseldi. Yani biz kızlarımızı cehaletten ne yaptık? Çekip çıkardık. Bunu başardık ve şimdi onların standardını yükseltiyoruz. Sadece lisans değil, lisansüstü. Bunları başarmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Artık devletimizin birçok kademesinde kızlarımız var mı? Kadınımız var mı? Artık vali oluyor mu? Yargıda mensubiyet kazanıyor mu? Asker, subay oluyor mu? Bunları hep beraber Cumhur İttifakı olarak aldığımız kararla ne yaptık? Başardık ve yürüyoruz." dedi.

Şimdi 2023'ün geldiğini vurgulayan Erdoğan, "Hazır mıyız? Sandıkları patlatıyor muyuz? Cumhur İttifakı olarak el ele, omuz omuza sandıklara yürüyor muyuz? Artık vakit yok. Artık sayılı haftalardayız ve ben size inanıyorum. Siz de bize inanıyorsanız Allah'ın izniyle bu işi başarırız." diye konuştu.

"ATIL BIRAKILAN MESLEKİ EĞİTİM KURUMLARIMIZI YENİDEN İHYA ETTİK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Muğla'da olduğunu, yarın da Bursa'da on binlerle buluşacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bursa'dan inşallah sinyalimizi vereceğiz. Ama ben diyorum ki buralar başka. İstanbul bambaşka. İstanbul'daki milletvekili sayılarının kahir ekseriyetini Cumhur İttifakı olarak almamız gerekiyor. Değil mi? Esenyurt'u sıfırlamamız lazım, bak ona göre. Esenyurt'tan diğerlerine bir şey kalmaması lazım. Geçen seçimlerde bir yanlış oldu. Bu yanlışın bir daha olmaması lazım. Birileri olmadık bahanelerle evlatlarımızın eğitim hakkını gasbederken, biz evlatlarımızla okulları arasına konulan engelleri tek tek kaldırdık. Aynı şekilde 28 Şubatçı zihniyet tarafından kasıtlı biçimde atıl bırakılan mesleki eğitim kurumlarımızı yeniden ihya ettik. Mesleki eğitimde yaptığımız dönüşümler ve sektörle kurduğumuz güçlü işbirlikleri sayesinde bu okullarımızı tekrar cazibe merkezi haline getirdik."

Bir dönem kapanmanın eşiğine gelen meslek liselerinin 2022 yılında 2 milyar liralık üretim kapasitesine ulaştığını aktaran Erdoğan, bunun yaklaşık 100 milyon lirasını öğrencilere, 200 milyon lirasını öğretmenlere katkı payı olarak ödediklerini söyledi.

Bu sene meslek liselerinde 3 milyar liralık üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, "Atıl kalan tabii bu arada köy okullarımız var. Yeni bir yaklaşımla tekrar milletimizin hizmetine sunduk. Sadece bir yıl içerisinde 2 bin 325 köy yaşam merkezi açarak bu alanda çok önemli bir dönüşümü başlattık. 2023 senesi içinde 10 hanenin üzerindeki tüm köylerimizin okullarını bu şekilde hizmete açmayı planlıyoruz." bilgisini verdi.

"BAY KEMAL HEP YALAN SÖYLÜYORSUN"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022'de 6 binin üzerinde anaokulunu eğitim öğretim hizmetlerine dahil ettiklerini kaydederek, şunları aktardı:

"Okul öncesi eğitim kurumlarındaki miniklerimiz için şimdi bir adım daha atıyoruz. Halihazırda 1,8 milyon öğrenciye ücretsiz olarak verdiğimiz yemek uygulamasını, Bay Kemal hep yalan söylüyorsun, yemek verilmediğini söylüyorsun, bak resmi rakam veriyorum, çok yakında 5 milyon öğrenciye, bu rakamı ne yapacağız? Çıkaracağız. İnşallah 6 Şubat itibarıyla okul öncesi eğitimde yer alan tüm yavrularımıza yemek desteğinde bulunacağız."

Böylece küresel ekonomik kriz döneminde ailelerin omuzlarından bir yükü daha almış olacaklarını vurgulayan Erdoğan, bu müjdenin evlatlara, anne babalara ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetin özeti diyecekleri tüm bu yatırımlarla sadece ülkenin asırlık eksiklerini gidermekle kalmadıklarını, aynı zamanda Türkiye'yi büyük bir şahlanışın eşiğine getirdiklerini dile getirdi.

Bu şahlanışın adının "Türkiye Yüzyılı" olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu şahlanışın adı nedir? Türkiye Yüzyılı, 85 milyonun tamamının ortak davasıdır, gayesidir, ülküsü ve idealidir. İşte bununla bu yola devam ediyoruz. Daha ileri gidiyorum Nedir? Kızılelma'mızdır. Kızılelma'mız. Türkiye Yüzyılı'yla içinde bulunduğumuz asrı, milletimizin asrı yapmaya var mıyız? Hazır mıyız?" diye sordu.

Erdoğan, son 20 yılda Türkiye'ye kazandırdıkları güçlü birikimin üzerinde Türkiye Yüzyılı'nı yükselteceklerini söyledi. Bunun için 2023'ün çok büyük önem taşıdığını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin müreffeh yarınları için, 85 milyon olarak hep birlikte bu imtihanı alnımızın akıyla vermemiz gerekiyor. Siyasetçi ve medyasıyla, yabancıların da yakından takip ettiği... Bugün gazeteciler sordu bana, İngiliz The Economist bizimle ilgili yine bir şeyler söylemiş. Dedim ki 'Türkiye'nin kaderini İngiliz The Economist mi belirleyecek?' Benim milletim belirleyecek. Benim Mehmet'im, Ahmet'im, Hüseyin'im, Hasan'ım, Ayşe'm, Fatma'm, Hatice'm onlar belirleyecek. George kim, Helga kim? Onlar kendi ülkelerinin şu anda kaderini belirleyemiyor. Millet sokakta aç, açık. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Fransa öyle, İngiltere öyle, Almanya öyle... Ama Türkiye böyle. 2023'te hata yapma lüksümüz yok. Ülkemizin yeniden eski Türkiye'nin kavga ve kriz iklimine sürüklenmesine izin veremeyiz. Evlatlarımızın geleceğini daha şimdiden kaos mimarlığına, kriz tellallığına soyunanların insafına terk edemeyiz." diye konuştu.

YUNANİSTAN'A "ADALAR" UYARISI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisinde gelinen noktaya işaret ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milletimizin gurur kaynağı olan savunma sanayisi... Göreve geldiğimizde ne kadar yerliydi? Yüzde 20. Şimdi ne kadar? Yüzde 80. Nereden nereye geldik? Bu çalışarak oldu? Yatarak olmadı. Şimdi dünyanın değişik yerlerine İHA'larımız gidiyor. SİHA'larımız gidiyor. Akıncılarımız gidiyor. Daha neler neler gidecek. Artık güçlü bir Türkiye var. Yunanistan şöyle demiş, bu böyle demiş. Bak diyorlar ki 'Bu Tayfun diye bir füze Türkiye üretti. Ama işte bu Atina'yı vurursa ne olacak?' Bizim Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok. Yeter ki siz akıllı olun. Adaları silahlandırmaya kalkarsanız biz eli kolu bağlı mı duracağız? Bak Miçotakis. Gene sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil. Eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bu bilesin. Ama akıllı uslu durursan bizim seninle işimiz yok. Ve biz nice ihanete rağmen 20 yıldır sabırla, azimle, fedakarlıkla bugünlere getirdiğimiz stratejik projelerimizi, eserlerimizi, hamlelerimizi, üç beş muhterisin keyfine teslim edemeyiz.

Küresel ölçekte kartların yeniden karıldığı bir dönemde ülkemizin önüne inşallah Türkiye Yüzyılı'yla projemizi sunacağız ve durmayacağız. Ben şu anda Esenyurt'taki bu kardeşlerimin heyecanına baktığımda şakayla karışık ben de heyecanlanıyorum. Bazıları soruyor 'Bu gücü nereden buluyorsun?' diye. Buradan, sizden. Şimdi buradan hangi siyasi partiye mensup olursa olsun hiçbir vatandaşımızın, değerli kardeşlerim, bizden ayrı yaşamasına tahammülüm yok. Hepinizi de Allah için seviyorum. Yaratılanı Yaradan'dan ötürü seviyorum. Bizde Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkes'iyle, Gürcü'süyle, Abhaza'sıyla, Boşnak'ıyla ayrım yok. Allah için sevmek var. Ve bu yolda böyle yürüdük, böyle yürüyoruz. Ülkemizin boynuna geçirilmeye çalışılan esaret zincirini bugüne kadar nasıl kırdıysak 85 milyon olarak hepimizin ortak görevi nedir? İşte bunu iyi kavrayacağız. Yüreğinde millet ve memleket sevdası olan tüm vatandaşlarımızın, 'Yeter söz de karar da gelecek de milletindir.' çağrımıza katılacağına inanıyorum."

SEÇİMLER İÇİN DESTEK ÇAĞRISI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında 2023 için destek beklediğini belirterek "Hazır mısınız? Sandıkta iradenizle birlikte evlatlarımızın geleceğini kurtarmaya hazır mıyız? Şimdi öyle bir ses verin ki doğusuyla, batısıyla herkes bunu duysun. Kuzeyinden güneyine herkes duysun. Hazır mıyız Esenyurt, Türkiye Yüzyılını birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Esenyurt evlatlarımıza bırakacağımız en değerli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız? Esenyurt, savunma sanayimizi baltalamaya çalışan o habis, kirli niyetleri bir kez kursaklarda bırakmaya hazır mıyız? Esenyurt bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak geleceğe yürümeye hazır mıyız?

Siz neler yaparsınız, neler? Rabb'im hepinizden razı olsun. Sizlerin bu gücü, sevgisi, coşkusu, kararlılığı bizimle olduğu müddetçe evvelallah kimse bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Esenyurtlu kardeşlerimizin duası bizim yanımızda olduğu sürece Allah'ın izniyle aşamayacağımız engel, ulaşamayacağımız hedef yoktur. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ana kademe, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hanım kardeşlerim kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Barekallah. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kampüs inşaatının yüzde 17'sinin bittiğini dile getiren Erdoğan, külliyenin bir yıl sonra eğitim sistemine kazandırılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından beraberindekilerle telekonferans yöntemiyle kampüsün temelini attı.

Törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.