'Bu tarihi ziyaret ikili ilişkilerde dönüm noktası olacak'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "(El Salvador'la ticaret hacmi) Bu rakamı ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki beş yıllık sürede 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Bu tarihi ziyaretin Türkiye-El Salvador ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Sayın Başkanın liderliğinde El Salvador 'un son dönemde dış politikada ufkunu geliştirme yönünde attığı adımları biz de yakından takip ediyoruz. Değerli dostumun bugünkü ziyaretini ezberbozan nitelikteki bu politikalarının bir yansıması olarak görüyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz demek istiyorum."

"Aile kökleri Filistin'e dayanan ve Bukele'nin ülkemizi ziyareti bizler için ayrı bir anlam taşıyor. Esasen kendisinin göreve gelmesinin ardından ilişkilerimizde ciddi bir ivme yakaladık. Geçtiğimiz yıl faaliyete geçen El Salvador'un Ankara Büyüklçiliğinin resmi açılışı bugün Dışişleri Bakanlarımız tarafından yapıldı. İnşallah biz de San Salvador Büyükelçiliğimizi en kısa sürede hizmete açacağız ve bugün Dışişleri Bakanıma gerekli talimatı verdim. Süratle Sayın Başkan da bize en uygun yerde büyükçe bir yer hazırlayacaklar ve orayı kiralamak suretiyle biz de büyükelçiliğimizi açacağız. Ve büyükelçiliğimizin açılışı sebebiyle de iade-i ziyaretimizi San Salvador'a gerçekleştireceğiz."

EL SALVADOR'LA TİCARET HACMİ

"El Salvador ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz salgına rağmen son dönemde ciddi bir sıçrama yaşadı. 2020 yılında 27 milyon doları aşan ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 50 milyon dolara yaklaştı. Yüzde 80 civarındaki bu artış, esasen potansiyelimizin ne kadar büyük olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla bu rakamı ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki beş yıllık sürede de 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz. Bugün imzaladığımız ticaret ve ekonomik iş birliği anlaşması, bu bakımdan önemli bir araç teşkil edecektir. Çifte vergilendirmenin önlenmesiyle yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarının müzakerelerini de en kısa sürede tamamlayacağız. Sayın Başkanın El Salvador'u bölgesinin lojistik merkezi haline dönüştürme vizyonunu biz de destekliyoruz. Bu amaçla hayata geçirmeyi planladığı tüm yatırımlarda Türk firmalarının alt yapıda, üst yapıda gerekli desteği vermeye hazır olduğunu da yine kendilerine ifade ettim."

BAŞKAN ERDOĞAN: ÖNÜMÜZDEKİ AYIN BAŞLARINDA UKRAYNA ZİYARETİM VAR

Düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki ayın başlarında Ukrayna'ya gideceğini söyledi.

"Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Gerek Sayın Putin'in Türkiye ziyareti gerekse benim Ukrayna ziyaretimi çok önemsiyoruz. Önümüzdeki ayın başlarında Ukrayna ziyaretim var" dedi.



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