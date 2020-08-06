Başkan Erdoğan 'Bu bizim Mete' demişti: Yeni görevi belli oldu

Başkan Erdoğan'ın 'Bu bizim Mete' diyerek selamladığı Mete Kuş tuğgeneralliğe terfi etti

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) 127 general ve amiralin yeni görev yerleri belli oldu. YAŞ’ta orgeneralliğe terfi eden ve Libya ile yapılan askeri iş birliği anlaşması faaliyetlerini yürüten Genelkurmay 2. Başkanı Metin Gürak, Suriye ve Irak operasyonlarını yöneten 2. Ordu Komutanlığı’na atandı.

Libya ile yapılan askeri iş birliği anlaşması faaliyetlerini yürüten Genelkurmay 2. Başkanı Metin Gürak, Suriye ve Irak operasyonlarını yöneten 2. Ordu Komutanlığı’na atandı. Korg. Yayla da Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’na atandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı olurken YAŞ’ta korgeneralliğe terfi eden 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı da, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevine getirildi. Suriye’deki operasyonlarda kilit rol oynayan 6. Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı (MÖGK) Tümgeneral Erhan Uzun ise Erzurum’da 9. Kolordu Komutanı olarak görev yapacak. Uzun’dan boşalan MÖGK Komutanlığı’na, Balyoz kumpas davasından cezaavinde yatan ve beraat ettikten sonra “hendek operasyonları”nda büyük başarılara imza atan Tümgeneral Levent Ergün getirildi. 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’dan boşalan 2. Kolordu’ya, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümg. Mustafa Oğuz atandı.

YUVAYA DÖNENLERE YENİ GÖREVLER

YAŞ kararlarıyla terfi alan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçuş Yer Emniyeti Değerlendirme ve Denetleme Daire Başkanı Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu ile Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Tümgeneral Hüseyin Duman, görevlerini yeni rütbeleriyle sürdürecek. Bu yıl Tümgeneral olan Kadıoğlu, darbe girişiminin ardından “Yuvaya Dönüş” kapsamında tekrar Hava Kuvvetleri’ne katılmış ve uçuş okulundan 50’den fazla pilotu mezun etmişti. Yuvaya dönen isimlerden 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Tansel Çokuysal Vaşington Silahlı Kuvvetler Ateşliği’ne; Tuğg. Mustafa Tarkan Gümüş Hava Kuvvetleri Eğitim Daire Başkanlığı’na, Tuğg. Doğan Mart de Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan Daire Başkanlığı’na atandı.

BÜYÜKÇULHA, ANKARA MERKEZ KOMUTANI OLDU

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Milli Savunma Bakanı Akar’ın yaveri olan Piyade Albay Nurettin Hakan Büyükçulha, bu yılki YAŞ’ta tuğgeneralliğe terfi etmişti. “Bordo bereli” Büyükçulha, Ankara Merkez Komutanı oldu. Büyükçulha’nın 15 Ocak 2020’de vefat eden babası emekli Tuğgeneral Uğur Şevket Büyükçulha da bir dönem Ankara Merkez Komutanlığı yapmıştı. Kara Kuvvetleri’nde görevli Tuğg. Ahmet Atilla Dündar da İstanbul Merkez Komutanı oldu.

ERDOĞAN’I KORUYAN PİLOT ÜS KOMUTANI OLDU

Milliyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın havadaki koruma ekibinin başında yer alan Hava Pilot Albay Mete Kuş, 5. Ana Jet Üs Komutanlığı’na getirildi.

15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı’nın Ankara’dan İstanbul seyahatine F-16 ile eşlik eden Hava Pilot Albay Kuş’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan uçak içinden el sallayarak selam vermiş ve yanındakilere “Bu bizim Mete” demişti.

BORDO BERELİLERE YENİ KOMUTANLAR

Kamuoyunda “bordo bereliler” olarak bilinen TSK’nın en seçkin birliği Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda da tugay komutanları değişti. Bu yıl generalliğe yükseltilen Genelkurmay Özel Kuvvetler Kurmay Başkanı ve Hareket Eğitim Şube Müdürü Tuğgeneral Osman Ziya Elgün, 3. Özel Kuvvetler Tugay Komutanı olurken, Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler’de görevli Tuğg. Mehmet Doğan da 2. Özel Kuvvet Tugay Komutanı oldu.

Hakkari Yüksekova’da bulunan 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Çorlu’da konuşlu 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı Tümg. Sıtkı Varlı da mevcut görevlerine devam edecek.