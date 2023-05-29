Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek

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29 Mayıs 2023 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 12:30:00

Başkan Erdoğan, bu akşam ABD Başkanı Biden ile görüşecek

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Başkan Erdoğan, bu akşam ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.

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Etiketler : recep tayyip erdoğan abd joe biden
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