Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek

29 Mayıs 2023 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 12:30:00
Başkan Erdoğan, bu akşam ABD Başkanı Biden ile görüşecek
Başkan Erdoğan, bu akşam ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.
Ayrıntılar geliyor...
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