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06 Eylül 2022 Salı 10:26:00 - Güncelleme:06 Eylül 2022 Salı 10:45:00

Başkan Erdoğan: Yunanistan kendine çeki düzen vermeye başladı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetine icabetle, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölge barışının sağlanması ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için üç günlük Balkan turuna çıkıyor. Erdoğan, '(F-16'lara Yunan tacizi) Yunanistan hassasiyetimizin farkında. Kendilerine çeki düzen verme yoluna girmiş vaziyetteler' dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Balkanların istikrarını destekleyen politika izliyoruz. Hırvatistan son yıllarda firmalarımızın ilgisinin arttığı ülkeler arasında yer alıyor. Ziyaretim vesilesiyle cami ve İslam kültür merkezinin açılışını da yapacağız. Balkan turunun hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum.

YUNANİSTAN'IN TACİZLERİ

Savunma Bakanlığımız gerek NATO Genel Sekreteri ile gerek diğer temsilcilerle görüşmeleri sürdürüyor. Bu kilit atma konusunda hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında ve kendilerine çeki düzen verme durumuna girmiş bulunmaktalar. Oraya yönelik açıklamalarım bundan sonraki süreçte de Yunanistan Türkiye ile nasıl bir ilişki içerisinde olacağının herhalde kararını verecektir. Bir gece ansızın gidebiliriz!

AVRUPA'NIN DOĞALGAZ SIKINTISI

Bizim doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Avrupa ektiğini biçiyor, Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu ve yaptırımları tabi ki Putin'i bu noktaya getirmiştir. Putin'de elindeki tüm imkanlarını ve silahlarını kullanmaktadır. Avrupa bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirecektir, bizim böyle bir sıkıntımız yok.

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