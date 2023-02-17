17 Şubat 2023 Cuma 16:11:00 - Güncelleme:17 Şubat 2023 Cuma 16:11:00
Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Komsic'i kabul etti
Kaynak: AA
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic ile bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic ile bir araya geldi.
Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
- "Acıyı hafifletmek için çalışan herkesi yürekten tebrik ediyorum"
- Türk Kızılaydan deprem bölgesindeki 1648 köye yardım malzemesi desteği
- Yargıtay'dan depremzedeler için AFAD'a 1 milyon 400 bin lira bağış
- Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili soruşturmalarda 83 tutuklama
- Afşin Elbistan B Termik Santrali gelecek hafta kısmen çalışmaya başlayacak
- Konutları hasar görenlere yönelik 10 bin liralık hane başı destek ödemelerine başlandı