Başkan Erdoğan, Bosna Hersek heyetini kabul etti

Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini kabul etti
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic ile bir araya geldi.
Kabul, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşti.
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