Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye-İngiltere ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, görüşmede, Boris Johnson'ın görev süresi boyunca kendisiyle yakın bir diyalog tesis ettiklerini ve iki ülke ilişkilerini karşılıklı saygı ve anlayış temelinde daha da geliştirdiklerini belirtti.
Başkan Erdoğan, stratejik ortak ve yakın müttefik olan İngiltere ile ilişkilerin aynı sağduyu ve öngörüyle önümüzdeki dönemde her alanda derinleşerek gelişeceğine inandığını dile getirdi.
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