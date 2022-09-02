VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi, Ünye Limanı'nda
İletişim Başkanı Altun: BM, 'Adil bir dünya mümkün' çağrısına uygun şekilde yapılandırılmalı
Sağlık Bakanlığı paylaştı: Haftalık vaka sayısı 80 bin 20
Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren düşecek
Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı
Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Bakan Nebati'den Borsa İstanbul paylaşımı
Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü
Emniyet şeridini işgal edenler dronla yakalandı
Nijerya'da silahlı saldırı: 6 ölü
Başkan Erdoğan'dan 6'lı masa tepkisi: Yazılı hesapları kendilerini ilgilendirir
Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: Rusya'nın kışkırtmalarına teslim olmayacağız
Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO'ya tepki
Gazprom: Arıza onarılana kadar Avrupa'ya gaz akışı tamamen durdu
Bakan Nebati: Yıllıklandırılmış ihracatımız rekor tazeledi
HDP'li Semra Güzel MİT'in operasyonuyla yakalandı
Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında 1,7 milyon ton yük taşındı
Polisin operasyonlardaki gözü: UÇBEY
Bircan'ı 21 yerinden bıçaklayıp, boğarak öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet
Hatay'da orman yangını
UNESCO: Nijerya'da 20 milyon çocuk okula gidemiyor
AB Rus gazına tavan fiyat uygulamak istiyor
Faraşin Yaylası kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
"Silvan'ın Gözleri" İsrail'in Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimlerine tanıklık ediyor
02 Eylül 2022 Cuma 22:30:00 - Güncelleme:02 Eylül 2022 Cuma 22:30:00

Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-İngiltere ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Boris Johnson'ın görev süresi boyunca kendisiyle yakın bir diyalog tesis ettiklerini ve iki ülke ilişkilerini karşılıklı saygı ve anlayış temelinde daha da geliştirdiklerini belirtti.

Başkan Erdoğan, stratejik ortak ve yakın müttefik olan İngiltere ile ilişkilerin aynı sağduyu ve öngörüyle önümüzdeki dönemde her alanda derinleşerek gelişeceğine inandığını dile getirdi.

Etiketler : İletişim Başkanlığı Başkan Erdoğan Boris Johnson
Şarkılar âşıklara

Şarkılar âşıklara
Anne acısı

Anne acısı
Klasik otomobillerle 30 Ağustos konvoyu

Klasik otomobillerle 30 Ağustos konvoyu
Düğüne hazırlanıyor

Düğüne hazırlanıyor
Dijital heyecan

Dijital heyecan
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Kem göz ve kıskanç var

Kem göz ve kıskanç var
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes