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Başkan Erdoğan, BM liderlerine kitap takdim etti
20 Eylül 2023 Çarşamba 17:16:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 17:16:00

Başkan Erdoğan, BM liderlerine kitap takdim etti

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu'nda Devlet Başkanları ve liderlere, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Aynı Coğrafyada Barış İçinde Farklı İnanış Ortak Anlayış' ile 'BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım' kitaplarını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulunda diğer ülkelerin liderleri ile bir araya geldi. Erdoğan, devlet başkanlarına İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan iki kitap takdim etti. "BM Reformu" kitabı geçen yılki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için, "Aynı Coğrafyada Barış İçinde Farklı İnanış, Ortak Anlayış" kitabı ise bu yıl düzenlenen kurula özel hazırlandı.

"Aynı Coğrafyada Barış İçinde Farklı İnanış Ortak Anlayış" kitabının takdim yazısını Cumhurbaşkanı Erdoğan kaleme aldı. Bu yıl yaptığı konuşmada vurguladığı Türkiye'nin kucaklayıcı tavrına takdim yazısında da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitabın, Türkiye'yi tanımak isteyenler için referans olacağını ifade etti.

"BM Reformu" kitabında ise Türkiye'nin Birleşmiş Milletler reformuna ilişkin tezlerini ortaya koyan 3 başlığa yer veriliyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan birleşmiş milletler kitap
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