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Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
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04 Kasım 2022 Cuma 00:36:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 00:36:00

Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna tarafıyla en üst düzeyde gerçekleştirdikleri diplomasi trafiği neticesinde tahıl koridorunun yeniden işlemeye başlamasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan, şimdi yeniden İstanbul Mutabakatı'nın süresinin uzatılmasına odaklanmak gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de tahıl koridorunun yeniden işlemesini sağlayan çabaları dolayısıyla Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Suriye'ye gönderilen sınır ötesi insani yardımlar konusuna da değinen Başkan Erdoğan, bununla ilgili 10 Ocak'ta sona erecek olan Güvenlik Konseyi kararının uzatılması yönündeki çabalara güçlü destek beklentisini dile getirdi.

Etiketler : suriye başkan erdoğan bm
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