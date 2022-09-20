20 Eylül 2022 Salı 20:22:00 - Güncelleme:20 Eylül 2022 Salı 20:22:00
Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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