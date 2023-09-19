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19 Eylül 2023 Salı 19:14:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 19:14:00

Başkan Erdoğan'dan BMGK'ya tepki: "5 ülkenin çarpışma alanı haline geldi"

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Başkan Erdoğan, BM'nin 78'inci Genel Kurulunda katılımcılara hitap ediyor. BMGK'nın 5 daimi üyesine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "(BM) Güvenlik Konseyi, artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, 5 ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM 78. Genel Kurulu'nda liderlere hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Dünyamızın geleceği konusunda geçtiğimiz yıl burada yaptığımız değerlendirmelere kıyasla daha iyimser bir tablo çizmek maalesef mümkün değildir.

Karşımızdaki fotoğraf küresel ölçekte giderek daha fazla, daha karmaşık, daha tehlikeli sınamalarla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

Küresel güçlerin ihtiraslarını kullanarak büyüyen terör örgütlerinin faaliyet alanları teknolojik gelişmelerle kötüleşen sosyoekonomik şartlardan istifade ile adeta bir salgın gibi geniş coğrafyalara yaygınlaşıyor.

Yabancı karşıtlığı, ırkçılık, ve İslam düşmanlığının yeni bir krize dönüşme emayeleri son 1 yılda endişe verici boyutlara ulaştı.

BM Güvenlik Konseyi dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, 5 ülkenin siyasi çarpışma alanı olmuştur.

Suriye ve Irak başta, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Sahel'de, kendi çıkarları için DEAŞ ve benzerlerini paravan olarak kullananların riyakarlıklarından bıktık.

Sırf kendi siyasi ve ekonomik çıkarları için terör örgütleri ile çalışmaya devam eden ülkelerin terörden ve bununla bağlantılı sorunlardan şikayet etmeye hakkı yoktur. Böyle bir dünyada ister çatışma bölgesinin hemen yanında yer alsın, ister çok uzakta okyanuslarla çevrilmiş bir karada yaşasın hiç kimse güvende değildir

Suriye halkı teröre isyan noktasına geldi. Bölgede her sıkıştığında DEAŞ bahanesine sığınanların oyunu ifşa oldu.

Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Azerbaycan'ın attığım adımları destekliyoruz.

Bütün ülkeleri KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya bu ülke ile diplomatik, ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz.

İslam düşmanlığı artık tahammül edilemeyecek seviyelere ulaşmıştır. Masum insanların maruz kaldığı nefret söylemi, kutuplaşma ve ayrımcılık dünyanın dört bir köşesinde sızlatmadık vicdan bırakmıyor.

Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e karşı düzenlenen menfur saldırılara ifade özgürlüğü maskesi altında izin vererek eylemleri teşvik eden zihniyet, esasen kendi eliyle kendi geleceğini karartmaktadır

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : başkan erdoğan Birleşmiş milletler genel kurulu abd
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