VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 66 düzensiz göçmen kurtarıldı
Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Bakan Dönmez açıkladı: Karadeniz doğalgazında geri sayım
Sancaktepe'de metro inşaatında kule vincinin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü
Kuleba: Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek
BM zirvesi nedeniyle New York trafiği yılın en yoğun haftasını yaşıyor
Biden'ın "Kovid-19 salgını bitti" sözüne Avrupa'dan tepki
Putin'den talimat: Ukrayna'daki Batılı silahları incelenerek Rus silahları geliştirilecek
Başkan Erdoğan: Ukrayna'da onurlu çıkış için çözüm bulunmalı
Başkan Erdoğan, Zelenski ile görüştü
Sarıyer Tüneli'nde hafif ticari araç takla attı
1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Yabancı turist sayısı ve döviz girdisinde artışın sürmesi öngörülüyor
Yeşilçam'da aşk ve güldürü filmlerinin unutulmaz yönetmeni: Ertem Eğilmez
YETEV'den güzel sanatlar lisesi öğrencilerine başarı bursu ve ihtiyaç desteği
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye gönderildi
Cumhuriyet'in 100. yılında savunma sanayisinden gövde gösterisi
Rus ordusunda görev yapan yabancıların Rusya vatandaşlığı alması kolaylaştırıldı
SSB ile ASELSAN, yapay zeka destekli proje anlaşması imzaladı
New York borsası Fed toplantısı öncesi düşüşle açıldı
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi
Milli motosikletçiler hafta sonu İspanya ve Japonya'da piste çıkacak
'Ultra işlenmiş gıdalar bellek sorunu riskini artırıyor' uyarısı
İspanya hükümeti enerji krizine karşı doğal gazda vergiyi yüzde 5'e indirdi
20 Eylül 2022 Salı 18:32:00 - Güncelleme:20 Eylül 2022 Salı 19:06:00

Başkan Erdoğan: Ukrayna'da onurlu çıkış için çözüm bulunmalı

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşın Türkiye'nin sergilediği gayrete dikkati çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslendi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Genel Kurulun ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum.

Koronavirüs salgınıyla uluslarası dayanışmanın önemini görmüş olduk. 'Dönüm Noktası' temasını son derece isabetli buluyorum.

Salgın sürecinde hiçbir ayrım gözetmeden 161 ülkeye destek sağladık. Yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ı tüm insanlığın hizmetine sunduk.

"Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya ulaşmasını temin ettik"

Türkiye olarak bu iradeyi salgın ve iklim değişikliği süreçleri yanında Rusya-Ukrayna savaşının sonrasında yaşananları da görüyoruz. Bugün savaşta diyalog ve diplomasinin önemine vurgu yapıyoruz. Tarafları önce Antalya'da sonra İstanbul'da bir araya getirdik. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya ulaşmasını temin ettik. Sevkiyatın her geçen gün ivme kazanmasını memnuniyetle izliyoruz. Bu mutabakat BM'nin son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biridir.

Her iki tarafa da makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik çözümü beraber bulmamız gerekir. Daha fazla çaba gösterme sorumluluğumuzu bu savaş bir kez daha göstermiştir.

Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür gerçeğini her platformda söyleyeceğiz.

Türkiye'nin dış politka vizyonu daima barış odaklı olmuştur. Yeri geldiğinde arabulucu yeri geldiğinde yapıcı rol üstleniyoruz.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK ve türevlerini görmezden gelmemiz mümkün değildir. Suriye'nin çeşitli bölgelerinde 100 bin biriket ev inşa ediyoruz. 1 milyon Suriyelinin topraklarına dönmesini sağlayacak 200 bin konut için hazırlıklara başladık. Bu projenin hayata geçmesi için uluslarası toplumun desteğine ihtiyaç vardır.

"Yunanistan Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir"

Türkiye olarak biz yeni Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken Yunanistan Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir. Avrupa'nın, BM'nin kurumlarının bu acımasızlıklara artık bir dur demesinin vakti çoktan gelmiştir.

Mülteci krizi, daha iyi bir gelecek aramak için yola çıkan masumları botlarını batırıp ölüme terk etmekle, toplama kamplarına doldurmakla çözülemez.

Terör örgütleri ve zalim rejimler yerine ülkemizle iş birliği yaparak bölgenin güvenliği ve refahına katkıda bulunmak isteyecek herkesle çalışmaya hazırız.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ DESTEKLİYORUZ"

Orta Doğu'da kalıcı barışın ve istikrarın tesisi açısından İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüme güçlü destek veriyoruz. Filistinlilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması şarttır.

Adil, kalıcı ve kapsamlı çözüme kavuşturulması için başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulması dışında bir ihtimal yoktur

"Azerbaycan'ın her zaman yanında olacağız"

Azerbaycan-Ermenistan arasında kapsamlı bir barış anlaşması imzalanmasının mümkün olduğuna inanıyorum. Azerbaycan'ın her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz.

"Uluslarası toplumu bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyoruz"

Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın sürmesi saygı gösterilmesine bağlıdır. Yunanistan'dan tahrik siyasini bir kenara bırakarak, iş birliği çağırlarımıza kulak vermesini istiyoruz. Muhataplarımızın bugüne kadar en ufak bir adım bile atamaması kimin barıştan yana olduğunu göstermektedir.

Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarını sonuna kadar savunurken, siyasi hesapları uğruna gerginlik stratejisi izleyenlerin oyunlarına asla gelmeyecektir. Gerçekleri görmek isteyen herkes Kıbrıs'ta iki ülke ve halk olduğunu görmektedir. Uluslarası toplumu bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyoruz. KKTC'nin bağımsızlığının tanınması sorunun çözümü için tek yol. Yunanistan Ege Denizi'ndeki düzensiz göçmenlere uyguladığı geri itmeler dışında ülkedeki Müslüman Türk azınlığa karşı da baskıcı politika izliyor.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : başkan erdoğan bm BM Genel Kurulu
Baba'nın Begüm'ü

Baba'nın Begüm'ü
Eşsiz tercih

Eşsiz tercih
Hastalanmadan önce ABD'ye gitmiştik

Hastalanmadan önce ABD'ye gitmiştik
Dijital dönüş

Dijital dönüş
‘Kuş Uçuşu' müjdesi

‘Kuş Uçuşu' müjdesi
‘Dilenci' sözüne dava açtı

‘Dilenci' sözüne dava açtı
‘Nasıl Seveceğim'i yorumladı

‘Nasıl Seveceğim'i yorumladı
Birce hayran bıraktı

Birce hayran bıraktı
Romantik kutlama

Romantik kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes