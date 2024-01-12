Başkan Erdoğan: Bizim teslim ettiğimiz belgelerle İsrail mahkum olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

ABD VE İNGİLTERE'NİN YEMEN'E SALDIRILARI



Orantılı bir eylem söz konusu değil. Bu yapılanların hepsi de orantısız bir güç kullanımıdır. Bu orantısız güç kullanımını şu anda Amerika aynı şekilde İsrail Filistin'de de yapmakta. İran, tüm bunların karşısında kendini nasıl korur ona bakmakta. İngiltere zaten Amerika'yla beraber bu süreç içerisinde hep adımını atmıştır, atmaya devam ediyor. Şu anda Kızıldeniz'i malum bunlar bir kan gölüne çevirme hevesindeler. Yemen, Husilerle şu anda bütün güçlerini kullanmak suretiyle bölgede ister Amerika olsun ister İngiltere olsun onlara karşı gereken cevabı verdiğini vereceğini söylüyor. Bu konuda en ufak bir rehavete yer olmadığını da ifade ediyorlar. Şu anda değişik kanallardan değişik haberler alıyoruz. Husilerin gerek Amerika'ya karşı gerek İngiltere'ye karşı çok başarılı savunmalar yaptığını, başarılı cevaplar verdiğini farklı kanallardan alıyoruz.

İSRAİL'E SOYKIRIM DAVASI



Şu an itibarıyla savunmalarını yapmaya başladılar fakat bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler ciddi manada Lahey'de iş görüyor. Bu belgeleri artırarak vermeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki şu anda bizim teslim ettiğimiz belgeler, ağırlıklı olarak görsel belgeler de söz konusu. Bu belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır. Bunu bekliyoruz. Çünkü Lahey Adalet Divanı'nın adaletine inanıyoruz. Bugün itibarıyla İsrail kendini savunuyor. Savunurken de tabii savunmadan falan bahsediyor. Nasıl bir savunmaysa. İsrail burada savunma değil taarruzla bir defa açık hava hapishanesi durumunda olan Filistin'e karşı ayın 7'sinden itibaren bölgeyi kan gölüne çevirdi. 22-23 bin sadece orada Filistinliyi şehit ettiler. Biz de alabildiğimiz kadarını alıp şu anda hastanelerimizde tedavi ettiriyoruz.