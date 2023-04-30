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30 Nisan 2023 Pazar 16:40:00 - Güncelleme:30 Nisan 2023 Pazar 16:40:00

Başkan Erdoğan: Biz Türkiye Yüzyılı'nı hayal ediyoruz, onlar eski Türkiye hayali kuruyor

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, “Biz, Türkiye Yüzyılını hayal ediyoruz. Onlar, siyaseti parçalı, ekonomisi kırılgan, demokrasisi zayıf, dünyada horlanan eski Türkiye hayali kuruyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ankara mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li oldu, şimdi 9'lu. Bay bay Kemal o da yetmeyecek size. Sen onlarla yürü bizim yanımızda millet var, bizim yanımızda cumhur var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ne diyor Kandil? 'Biz artık bay bay Kemal'i destekliyoruz.' Arkadaşı Kandil baronu olanlardan bu ülkeye fayda olur mu? Bölücü terör örgütüyle arasına mesafe koyamayan partinin yöneticileri il il dolaşarak bay bay Kemal için oy dileniyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Millet İttifakı) Türkiye Yüzyılının önünü kesmek isteyen küreselcisinden tefecisine herkes bunların yanında yerini aldı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milletin elinden TEKNOFEST'i alamazsınız, İHA'ları, SİHA'ları alamazsınız, Akıncı'ları alamazsınız, alamayacaksınız. Kızılelma'yı hiç alamazsınız. Biz, Türkiye Yüzyılını hayal ediyoruz. Onlar, siyaseti parçalı, ekonomisi kırılgan, demokrasisi zayıf, dünyada horlanan eski Türkiye hayali kuruyor." diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kılıçdaroğlu yönetimi altında CHP, marjinal örgütlerin, LGBT savunucularının, küreselcilerin, mezhepçilik fitnesi çıkarmaya çalışanların koçbaşı haline geldi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapımı ve projesi devam eden hatlar tamamlandığında Ankara tüm Türkiye'nin hızlı tren merkezi haline gelecek. Ankara, son 21 yılda hayata geçirdiğimiz yatırımlarla savunma sanayiinin de başkenti oldu." dedi.

Etiketler : başkan erdoğan ankara miting
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