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12 Şubat 2024 Pazartesi 22:26:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 22:26:00

Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Valisi Vasip Şahin ve ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da BAE'ye gitti.

Etiketler : başkan erdoğan resmi ziyaret Birleşik Arap Emirlikleri
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