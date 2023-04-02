Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda, Bağcılar Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Bağcılar Toplu Açılış Töreni'nde, alandaki vatandaşları selamlarken Bağcılar halkıyla birlikte tüm İstanbulluların Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik etti.

Cumhur İttifakı ile birlikte bir yola çıktıklarını belirten Erdoğan, halkın, bu yolculuğu 14 Mayıs'ta çok farklı bir şekilde bir şahlanışa döndüreceğine inandığını söyledi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 40 gün kaldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fazla kalmadı, 40 gün. Bu 40 gün içerisinde birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarıyla basabilir çünkü bunları Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı. Onlara göre meşrudur, yapabilirler." ifadesini kullandı.

Bütün bunlara 14 Mayıs'ta milletin en güzel cevabı vereceğini aktaran Erdoğan, "Bu sene deprem felaketi sebebiyle ramazanı biraz hüzünlü geçiriyoruz. Depremde yitirdiğimiz 50 bini aşkın insanımızın acısı halen yüreklerimizi yakıyor. Depremin vurduğu 11 ilimizde yaşayan 14 milyon vatandaşımız, yeniden hayata tutunma mücadelesi veriyor. Bir taraftan kaybettiklerinin yokluğuna alışmaya çalışırken diğer taraftan da geleceğe dair umutlarını tekrar diriltmeye çalışıyor. Depremden bu yana hepsini birkaç kez ziyaret ettiğim illerimizde yaşayan kardeşlerimizin metanetini, sabrını, hayata tekrar sarılma azmini gördükçe Rabbime hamd ediyorum." diye konuştu.

Cumhur İttifakı olarak deprem bölgesindeki illeri ziyaret ettiklerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gittikleri her yerde devletin gücü yanında, milletin dayanışma ruhuna da şahitlik ettiklerini ifade etti.

Milletin oruçla, Kur'an-ı Kerim ile nefis muhasebesiyle bu mübarek günleri idrak ederken deprem bölgesindeki kardeşlerini asla unutmadığına dikkati çeken Erdoğan, "Hayırseverlerimizden, vakıf ve derneklerimize kadar pek çok kuruluş, sahada mağdurlara destek oluyor. Bilhassa belediyelerimiz, barınmadan gıda teminine, manevi destekten çocuklara yönelik faaliyetlere, geniş bir alanda örnek işlere imza atıyor. Aralarında Bağcılar'ın da olduğu 250'yi aşkın belediyemizi bölgedeki il ve ilçe belediyeleriyle kardeş kıldık. Depremlerden en çok zarar gören 7 ilimizi; ilçeleri, mahalleleri ve köyleriyle bu 250 belediyemize bir nevi zimmetledik, kardeş kıldık. Bağcılar Belediyemize de Adıyaman Havalimanı ile Malatya Battalgazi ilçemizin mesuliyetini verdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar'ın bölgeye yaptığı yardımların tutarının 250 milyon lirayı aştığına işaret ederek, diğer çalışmaların yanında günde 20 bin vatandaşın iftar ve sahur ihtiyacını da karşılayan Bağcılar Belediyesini tebrik etti.

"DEPREM BÖLGESİNDE 67 BİN 50 KONUT VE KÖY EVİNİN YAPIM SÜRECİNİ BAŞLATTIK"



"Şov peşinde koşmadan, reklam yapma derdine düşmeden, hüsnüniyet ile çalışan herkesten Allah razı olsun." ifadesini kullanan Erdoğan, deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını saracaklarını vurguladı.

Erdoğan, depremin yıktığı şehirleri el birliği içinde kısa sürede yeniden ayağa kaldıracaklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"Bununla ilgili adımları atmaya zaten başladık. Enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çadırların yanı sıra konteyner kentler ve prefabrik yapılarla barınma sorunlarını çözüyoruz. Tahrip olan altyapı ve üstyapıyı tekrar elden geçiriyor, onarıyoruz. Zemin ve diğer etütleri biten yerlerde konutlarımızın temellerini atıyoruz. Dün itibarıyla deprem bölgesinde 67 bin 50 konut ve köy evinin yapım sürecini başlattık. Bunlardan 31 bin 663'ünün de bilfiil temelini attık. Bu sayı günden güne artıyor. Amacımız bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim etmektir. Toplamda inşa edeceğimiz konut sayısı 650 bini bulacaktır. Konutuyla, hastanesiyle, kamu binasıyla, tarihi ve kültürel varlıklarıyla tüm şehirlerimizi eski görkemine kavuşturuncaya kadar durmayacağız. Bunun için milletimizden, depremzedelerden bir yıl müsaade istedik, bize bir yıl müsaade edin. Bir yıl içerisinde 319 bin konutu inşallah sizlere teslim edeceğiz. Bunu Van'da yaptık mı? Bunu Bingöl'de yaptık mı? Bunu Elazığ'da yaptık mı? Bunu Kütahya'da yaptık mı? Kardeşlerim, Antalya'da bunu yaptık mı? Muğla'da yaptık mı? Bay bay Kemal'in milletvekili olduğu İzmir'de yaptık mı? Bay bay Kemal; sen İzmir'in milletvekilisin, belediye sende. Ne yaptın ya, söyle bakalım?"

Vatandaşın 14 Mayıs'ta gereken dersi gereken kişilere vereceğini kaydeden Erdoğan, deprem bölgesindeki vatandaşlara karşı mahcup olmayacaklarını sözlerine ekledi.

Erdoğan, "(Meral Akşener) Utanmadan, sıkılmadın İstanbul il teşkilatının maalesef bizim yönlendirmemiz sebebiyle kurşunlandığı yalanını ifade etti." ifadesini kullanarak, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşun isabet etmesi ile ilgili, "Utan utan utan. Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçişleri Bakanlığı bunun faillerini buldu çıkardı ve ne olduğu çıktı ortaya. Haydi bakalım şimdi Erdoğan'dan özür dileyebiliyor musun?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir tarafta terör örgütlerine nefes aldırmayan bir ittifak var, diğer tarafta Kandil'den Pensilvanya'ya şer odaklarının desteklerini açıkladığı bir yapı var. HDP'yi parlamentoda gidip ziyaret etti mi bay bay Kemal? Onlara acaba kapılar arkasında neleri vaad etti, neyin sözünü verdi? Hadi açıkla. Açıklayamaz." ifadelerini kullandı.