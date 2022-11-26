26 Kasım 2022 Cumartesi 21:07:00 - Güncelleme:26 Kasım 2022 Cumartesi 21:07:00
Başkan Erdoğan, bir ailenin evine konuk oldu
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan, Konya'daki programlarını tamamlamasının ardından Konyalı bir ailenin evine misafir oldu.
Başkan Erdoğan, Konya'da bir aileyi ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da, görme engelli hafız Ravzanur Kocaker ve ailesini ziyaret etti.
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