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26 Kasım 2022 Cumartesi 21:07:00 - Güncelleme:26 Kasım 2022 Cumartesi 21:07:00

Başkan Erdoğan, bir ailenin evine konuk oldu

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Konya'daki programlarını tamamlamasının ardından Konyalı bir ailenin evine misafir oldu.

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Etiketler : Başkan Erdoğan konya Ravzanur Kocaker
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