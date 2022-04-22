Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"YERLİ AŞIMIZ MİLYONLARCA İNSANA ŞİFA KAYNAĞI OLUYOR"

20 yıldır sağlığa yaptığımız yatırımların karşılığını aldık. Milletimiz, sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını unutmayacak. Salgın döneminde aşıya ilk ulaşan ülkeler arasında yer aldık. Yerli aşımız dünyadaki milyonlarca insana şifa kaynağı oluyor.

"BİLİM KURULU'NUN TAVSİYESİ İLE ALINACAK YENİ KARARLARI PAYLAŞACAĞIZ"

Uzmanlar, mevcut duruma 'pandemi' yerine 'endemi' tanımı yapıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu'nda kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ile alınacak yeni kararları milletimizle paylaşacağız.

Sağlık çalışanlarına şiddetin katalog suç kapsamına alınarak önüne geçilmesine yönelik düzenleme bayram sonrası milletvekillerinin takdiriyle kanunlaşacak.

"14 MART'TA VERDİĞİMİZ 5 MÜJDE SÜREÇ İÇİNDE YERİNE GETİRİLECEK"

14 Mart'ta verdiğimiz 5 müjde süreç içinde yerine getirilecek. Mali haklarla ilgili iyileştirmelerin neticesini en kısa sürede paylaşacağız. Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız.