Başkan Erdoğan Biden'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği yemeğe katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Doğa Tarihi Müzesi'ndeki yemeğe eşi Emine Erdoğan ile iştirak etti.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri, Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.
Yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.
- Bakan Soylu: Afet konusunda işimiz çok, yetkinliğimiz var
- Bakan Koca'dan '85 bin personel alımı' açıklaması
- Başkan Erdoğan Biden'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı
- Bakan Çavuşoğlu: İİT'ye üye devletlerin Kıbrıslı Türklerle bir arada durmasını bekliyoruz
- Bakan Çavuşoğlu: Arakanlı Müslümanlar evlerine dönmek ve adalet istiyor
- TBMM Başkanı Şentop Batı Trakya'da