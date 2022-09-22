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22 Eylül 2022 Perşembe 22:14:00 - Güncelleme:22 Eylül 2022 Perşembe 22:14:00

Başkan Erdoğan Biden'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Doğa Tarihi Müzesi'ndeki yemeğe eşi Emine Erdoğan ile iştirak etti.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri, Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.

Yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

Etiketler : başkan erdoğan emine erdoğan amerika doğa tarihi
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