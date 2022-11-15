Başkan Erdoğan ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Erdoğan, bu görüşmenin hemen ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile yüz yüze görüşme gerçekleştiriyor.
Endonezya'ya gitmeden önce İstanbul'da gazetecilerinin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ terör örgütü lideri Gülen'in Türkiye'ye iadesi ile ilgili soruya, "Sayın Biden ile bir görüşme durumumuz olursa bunu da yine kendisi ile konuşacağız" yanıtını vermişti.
HEMEN ARDINDAN MACRON'LA GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la görüşmesinden hemen sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
- Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
- AK Parti il siyasi ve hukuki işler başkanları Ankara'da buluşacak
- Beyoğlu'ndaki terör saldırısında kızıyla eski eşini yitiren baba, teröre tepki gösterdi
- "Taziye dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz"
- "ABD ve AB vaatlerini uygularsa Rus gübre ve tahılının sevkiyatı önündeki engeller kalkar"
- Yurdun güneydoğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı