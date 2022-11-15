Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile yüz yüze görüşme gerçekleştiriyor.

Endonezya'ya gitmeden önce İstanbul'da gazetecilerinin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ terör örgütü lideri Gülen'in Türkiye'ye iadesi ile ilgili soruya, "Sayın Biden ile bir görüşme durumumuz olursa bunu da yine kendisi ile konuşacağız" yanıtını vermişti.

HEMEN ARDINDAN MACRON'LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la görüşmesinden hemen sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.