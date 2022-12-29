29 Aralık 2022 Perşembe 14:38:00 - Güncelleme:29 Aralık 2022 Perşembe 14:38:00
Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"nda konuşuyor
Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı'nda konuşuyor
Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı'nda konuşuyor
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Akşener'e 'adayım' dedi!
- 710 milyar metreküp gaz buz dağının görünen kısmı
- Türkiye'den Yunanistan'a yeni uyarı: 1 mile dahi izin yok!
- Şam ile 11 yıl sonra ilk resmi temas! Bakan Akar'dan ilk görüşme mesajı
- İçişleri'nden yılbaşı genelgesi! 81 il valiliğine gönderildi