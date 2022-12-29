Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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29 Aralık 2022 Perşembe 14:38:00 - Güncelleme:29 Aralık 2022 Perşembe 14:38:00

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"nda konuşuyor

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Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı'nda konuşuyor

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı'nda konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe Millet Kongre Kültür Merkezi
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