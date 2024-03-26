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Başkan Erdoğan, Belçika'da PKK'lıların saldırınsa uğrayan Efe Tapmaz ile görüştü
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26 Mart 2024 Salı 20:09:00 - Güncelleme:26 Mart 2024 Salı 20:09:00

Başkan Erdoğan, Belçika'da PKK'lıların saldırınsa uğrayan Efe Tapmaz ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan Efe Tapmaz'ı arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan Efe Tapmaz'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı 16 yaşındaki Tapmaz'a sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Etiketler : Erdoğan PKK yandaşları Efe Tapmaz
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