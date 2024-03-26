Başkan Erdoğan, Belçika'da PKK'lıların saldırınsa uğrayan Efe Tapmaz ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan Efe Tapmaz'ı arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan Efe Tapmaz'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı 16 yaşındaki Tapmaz'a sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.
- Başkan Erdoğan, Belçika'da PKK'lıların saldırınsa uğrayan Efe Tapmaz ile görüştü
- Bakan Bolat, Murat Çiçek'le 'Açık Görüş' programına konuk oluyor
- Bakanlıklardan 'İsrail ile işbirliği iddialarına yalanlama
- İmamoğlu'na tepki: İstanbul'dan niye saklıyorsun
- Muğla'da Anavatan Partisi'nden AK Parti adayına destek
- Başkan Erdoğan'dan Özel'e 'çırak' göndermesi: Selefinden bile fason çıktı