Başkan Erdoğan, Lukaşenko ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile telefonda görüştü. Görüşmede, Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakereleri ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahelesi ve son gelişmeler değerlendirildi.
Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakerelerinin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu savaşın durdurulması ve barışın tesis edilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti.
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