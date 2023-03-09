Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

Başkan Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesi için alacağı karar öncesinde siyasette hareketli saatler yaşanıyor.

Başkan Erdoğan, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 saat 15 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Bugün ise saat 16.30'da Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Başkan Erdoğan ve Destici, Cumhur İttifakı çatısı altında yürütülen seçim çalışmalarını ele alıyor. 14 Mayıs'a giden süreçte izlenecek yol haritasını konuşuyor.

Liderler ayrıca geçen hafta birlikte de ziyaret ettikleri deprem bölgesindeki son gelişmelerle ilgili değerlendirme yapıyor.