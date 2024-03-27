Başkan Erdoğan Batman'da vatandaşlara hitap ediyor
Başkan Erdoğan, Batman mitinginde vatandaşlara hitap ediyor.
Başkan Erdoğan, Batman mitinginde vatandaşlara hitap ediyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Tüm barbarlığına, Batılı devletlerden aldığı askeri desteğe rağmen İsrail, Gazzeli kardeşlerimizin direniş azmini tam 173 gündür kıramadı.
Terör devleti İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamları hepimizin yüreğini kanatıyor.
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