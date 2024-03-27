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27 Mart 2024 Çarşamba 16:45:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 16:45:00

Başkan Erdoğan Batman'da vatandaşlara hitap ediyor

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Başkan Erdoğan, Batman mitinginde vatandaşlara hitap ediyor.

Başkan Erdoğan, Batman mitinginde vatandaşlara hitap ediyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Tüm barbarlığına, Batılı devletlerden aldığı askeri desteğe rağmen İsrail, Gazzeli kardeşlerimizin direniş azmini tam 173 gündür kıramadı.

Terör devleti İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamları hepimizin yüreğini kanatıyor.

Etiketler : Batman AK Parti Başkan Erdoğan
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