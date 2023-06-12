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12 Haziran 2023 Pazartesi 13:45:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 13:45:00

Başkan Erdoğan basketbol maçı yaptı

Kaynak: AA

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçına dair sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip. Formumuzdayız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın formasını giydiği yeşil takım, beyaz takımı 50-22 mağlup etti.

Fotoğrafta ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Alpay Özalan da yer aldı.

Etiketler : osman aşkın bak recep tayyip erdoğan basketbol maçı
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