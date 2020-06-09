Başkan Erdoğan yeni normalleşme adımlarını açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı.

Başkan Erdoğan: Uzun bir aradan sonra yüz yüze gerçekleştirdiğimiz kabine toplantımız az önce sona erdi. Normalleşme takvimi çerçevesinde attığımız adımların değerlendirmesini yaptık. Salgın dönemini, özellikle Avrupa ile kıyaslandığında en az sıkıntı ile atlattığımız gerçektir. Türkiye aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor. Maske, mesafe, temizlik kavramlarını unutmamalıyız.

"İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ HER TÜRLÜ İMKANA SAHİBİZ"

Ülkemizin tek başına salgını yenmesi yetmiyor. Dünyanın tamamının da salgını yenmesi gerekiyor. Hamdolsun hastaneden ilaca, maskeden solunum cihazına bu mücadeleyi yürütmek için ihtiyaç duyduğumuz her türlü imkana sahibiz.

Ülkemizde yaşayan istisnasız herkesi içine alacak kapsamdaki Genel Sağlık sistemimiz dünyaya örnek olmuştur. Sayıları 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzla 83 milyon vatandaşımızın hizmetindeyiz.

"TÜRKİYE'NİN BU TARİHİ FIRSATI KAÇIRMAMASI İÇİN GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Salgın sonrası yeniden şekillenecek üretim ve ticaret ilişkilerinde ülkemizin öne çıkması için sağlık ve ekonomik tedbirleri sıkı tutmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin bu tarihi fırsatı kaçırmaması için gerekeni yapacağız.

Milletimden hem yeni dönemin kurallarına uyarak hem işine gücüne sıkı sıkıya sarılarak bu sürece destek vermesini bekliyorum. 2023 hedeflerimize ulaşmaya en yakın olduğumuz dönemdeyiz.

Darbelerin, cuntaların, vesayetin pençesinden kurtarıp her alanda yerli ve milli zihniyetin hakim olması için borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebiliriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Yeni normal' dediğimiz düzenin bir süre daha devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız.Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe ve temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerekiyor. Zaman zaman istemediğimiz görüntülere şahit oluyoruz ancak bu tür olumsuzlukların istisna, kurallara riayetin genel olduğu kanaatindeyim." dedi.

Erdoğan, "Milletimden hem yeni dönemin kurallarına uyarak hem işine gücüne sıkı sıkıya sarılarak bu sürece destek vermesini bekliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini belirterek, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan kararları şu şekilde açıkladı:

"Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir salgının, tehdidin, ülke ve millet olarak birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden, dayanışmamızdan büyük olmadığı inancıyla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Erdoğan, doktorların Kovid-19 tedavisinde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK'taki bilim insanlarının üretmeyi başardığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanlarını, kısa çalışmaya geçiren veya ücretsiz izne ayıran işverenlere normalleşme desteği vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "25 yaşın altındaki gençlerin istihdamını destekleyerek beceri ve deneyim kazanmalarını temin edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, "Çalışanlarımız, emeklilikte daha da rahat edecekler. Bunun için devlet elini taşın altına koyacak." dedi.

ERDOĞAN SÖZLERİNİ ŞU ŞEKİLDE SÜRDÜRDÜ:

"Türkiye'nin istihdam kalkanını hızlıca devreye aldıktan sonra tamamlayıcı emeklik sistemini 2022'de yürürlüğe sokacağız. Üretim, ticaret ve lojistik avantajlarımızla salgın sonrasında dünya ekonomisindeki yerimizi daha da güçlendireceğiz. İstihdam Kalkanı Paketi'ni dönem projesi olarak görmüyor, istihdamı destekleyecek kalıcı atılımın ateşleyicisine dönüştürmek istiyoruz. Enflasyonun, hedeflediğimiz seviyelere inmesini sağlayarak bu olumlu süreci desteklemekte kararlıyız. Türkiye, döviz kuru gelişmeleri bakımından diğer ülkelere kıyasla şu anda iyi bir durumdadır. Amacımız 2020'de yüzde 8,5 olarak belirlenen enflasyonu kademe kademe düşürerek 2021'de yüzde 6'ya, 2022'de yüzde 5'in altına indirmektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'in tekrar bir çatışma ortamına dönüşmesine izin verilmeyeceğini belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye, 40 yıla yaklaşan bölücü terörle mücadelesinde tarihinin adeta altın çağını yaşıyor. İnşallah Türkiye, bölgedeki kardeşlerimizin de desteği ile terör belasını çok yakında gündeminden tamamen çıkartacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbecilerin, emperyalistlerin yanında değil Libyalı kardeşlerimizin yanında yer alacağız. Önümüzdeki dönemde hem içerdeki hem de dışardaki darbe heveslilerini, terör örgütü sevicilerini hüsrana uğratmaya devam edeceğiz." dedi.