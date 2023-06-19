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19 Haziran 2023 Pazartesi 10:34:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 10:34:00

Başkan Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MKYK toplantısı başladı

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda, yerel seçim ve kongre hazırlıklarının yanı sıra iç ve dış gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Başkan Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MKYK toplantısı başladı.

Seçimlerin ardından ilk kez yapılan toplantıda 14 ve 28 Mayıs'ta alınan seçim sonuçları değerlendirilecek, kongre ve yerel seçim hazırlıkları ele alınacak. Bu kapsamda, Seçim İşleri ile Mali ve İdari İşler Başkanlığı'nın sunum yapması bekleniyor.

Meclis çalışmalarının da gözden geçirileceği toplantıda, bir diğer gündem maddesi yeni anayasa çalışmaları olacak.

Ayrıca ekonomideki gelişmeler değerlendirilecek.

Toplantının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapacak.

Etiketler : recep tayyip erdoğan ak parti mkyk toplantısı
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