Başkan Erdoğan: Başakşehir-Kayaşehir metro hattıyla ulaşım daha hızlı, ekonomik ve güvenli olacak
Başkan Erdoğan, "Başakşehir-Kayaşehir metro hattıyla ulaşım daha hızlı, ekonomik ve güvenli olacak." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuştu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...
Uzunluğu 6,2 kilometreyi bulan metro hattımızın ülkemize, şehrimize, ilçemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
Metro hattının İstanbul'a kazandırılmasında emeği geçen Bakanlığımızın, Bakanımızın, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İstanbul'u demir ağlarla örme vizyonumuzu adım adım gerçekleştiriyoruz.
Fatih'in emaneti olan bu güzel şehrin gün ve gün karanlığa sürüklenmesine seyirci kalamayız
İstanbul'u birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. İstanbul'a sorumluluğumuzu yerine getireceğiz
3 yılı geçti, bu büyükşehir belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Tabii bunlara asıl dersi ben inanıyorum ki 2024'te verecek İstanbul. Ama şimdi 14 Mayıs'ta parlamento bunlara dersi verecek.
Biliyorsunuz Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılacağı zaman oranın yolunu da asıl sorumlusu yapmadığı için yani büyükşehir yapmadığı için biz inşa etmiştik
Bakanlığımızın tamamlayıp şehrimizin hizmetine sunduğu metro hattının uzunluğunu 130 km'nin üzerine çıkarıyoruz. Birileri inşaatı başlamış metro hatlarına beton döküyorlar beton
Kimileri sadece laf yapar kimileri de işte böyle iş yapar iş. Hizmet yapar. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil, taş üstüne taş koyanlardan olduk
Birileri seccadelerin üstüne ayakkabıyla basabilir. Bunları da iyi tanımak lazım. Kıblesi Kabe olmayanın artık seccadesi nereye bakar bilemem
Deprem bölgesinde 42 bin konutun temelini attık. Bir yıl içerisinde 319 bin konutu sahiplerine teslim edeceğiz
Buradan iddia ile söylüyorum Türkiye'de böylesine büyük bir afetin altından kalkabilecek bizim dışımızda hiçbir iktidar ve ittifak olmamıştır. Bu işi biz biliriz yıllarca da bunu ispatladık
60 yıllık bir hayalin eseri olan Togg'u, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun da simgelerinden bir haline getirdik. Rahmetli Erbakan hocamızın biliyorsunuz "Devrim" otomobili vardı. Biz ise şimdi devrin otomobilini yaptık.
Söz verdiğimiz gibi TOGG'un teslimatlarına başladık. Şimdi de Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e göndereceğiz
(Millet İttifakı) 4 tane yavru hepsi CHP'nin yanında yer aldılar ama biz milletimizle buradayız
Ayrıntılar geliyor...
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