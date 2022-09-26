Başkan Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulundu.
Başkan Erdoğan, hastane ziyaretinde vatandaşlarla ve hastane personeliyle bir araya geldi.
Ziyarette Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Erdoğan'a eşlik etti. Başkan Erdoğan, hastane personelinin davetini geri çevirmedi. Bir sağlık çalışanı için düzenlenen doğum günü kutlamasına katıldı.
Cumhurbaşkanı, hastanede bulunan vatandaşlar ile de bir araya geldi. Gelen istekleri kırmayan Erdoğan, herkesle tek tek fotoğraf çekildi.
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