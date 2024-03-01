Başkan Erdoğan, Barzani ile görüştü! Terörle mücadelede ortak mesaj

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre kabulde, bölgesel ve küresel konular, Kalkınma Yolu Projesi ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak ve Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri için önemli olduğunu, Türkiye'nin projeye tam desteğinin süreceğini ifade etti.

Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı ortak mücadele anlayışı ile hareket edilmesinin huzur ve istikrar açısından önemini belirtti.

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