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Başkan Erdoğan, Barzani ile görüştü! Terörle mücadelede ortak mesaj
01 Mart 2024 Cuma 21:46:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 21:46:00

Başkan Erdoğan, Barzani ile görüştü! Terörle mücadelede ortak mesaj

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Kalkınma Yolu Projesi'nin iki ülke ve diğer bölge güçleri açısından önemine vurgu yapılan görüşmede, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı ortak mücadele anlayışı ile hareket edilmesi mesajı verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre kabulde, bölgesel ve küresel konular, Kalkınma Yolu Projesi ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak ve Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri için önemli olduğunu, Türkiye'nin projeye tam desteğinin süreceğini ifade etti.

Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı ortak mücadele anlayışı ile hareket edilmesinin huzur ve istikrar açısından önemini belirtti.

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Etiketler : Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu Barzani
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