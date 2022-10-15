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15 Ekim 2022 Cumartesi 12:43:00 - Güncelleme:15 Ekim 2022 Cumartesi 12:43:00

Başkan Erdoğan Bartın'a gidiyor

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, maden ocağında patlamanın yaşandığı Bartın'a hareket etti. Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter saat 12.15'te havalandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgeye gitti.

AA'da yer alan habere göre, Başkan Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak yakındaki helikopter pistine geçti. Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter, saat 12.15'te Bartın'a gitmek üzere havalandı.

Bugünkü Diyarbakır programını iptal ederek Bartın'a hareket eden Başkan Erdoğan'ın kentte çalışmaları yerinde koordine edeceği bildirildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayda hayatını kaybeden maden işçilerine Allah'tan rahmet dileyen Başkan Erdoğan, "Bartın'ın yanı sıra bazıları İstanbul'a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN BARTIN PATLAMA
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