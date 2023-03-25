Başkan Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemelerde bulundu
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemelerde bulundu.
Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi'nden öykünerek tasarlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde inşa çalışmaları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerinin ardından aracında kendisine uzatılan bir kız bebeği sevdi.
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