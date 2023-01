"Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nı 2025 yılında bitiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ertuğrul Gazi'nin, Hayme Ana'nın, Şeyh Edebali'nin, Osman Gazi'nin emaneti Bilecik ile hasret gidermeye geldiklerini ifade etti.

Söğüt'te dikilen Osmanlı çınarının, 3 kıta ve 7 iklimi kucaklayan dallarıyla 600 yıl boyunca dünyanın en güçlü devleti olarak tarihteki şerefli yerini aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, esasen milletin, tarih boyunca hep güçlü devletler kurduğunu, idaresi altında yaşayan herkesi inancına ve kökenine bakmadan koruduğunu, güvende tuttuğunu, müreffeh kıldığını aktardı.

Buna karşılık, kendisine düşmanlık edenlere de Orhun Yazıtları'ndaki ifadeyle başlıya baş eğdirerek, dizliye diz çöktürerek hep galebe çaldığını belirten Erdoğan, "Divanu Lugati't-Türk'te, Rabb'imizin bu milleti halk üzere görevlendirdiği, hak üzere kuvvetlendirdiği, mensuplarını aziz kıldığı ve muratlarına erdirdiği ifade ediliyor. Bilecik, işte bu kutlu yürüyüşün sancağının 7 asır önce bu topraklarda bir kez daha ve en yükseğe dikilişinin sembolüdür." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki diğer beyliklerin tersine, her geçen yıl artan bir güç, azim ve cesaret ile gaza yolunda yürüyen Osman Gazi'nin bıraktığı emanetin nesilden nesle geçip, Cumhuriyet'e miras kaldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu topraklarda Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan Cumhuriyet'e uzanan tarihi süreklilik içinde verilen her mücadelenin başımızın üzerinde, kalbimizin en mutena köşesinde yeri vardır. Kendi öz yurdunda garip hale düşürülmeye çalışıldığında bile milletimiz bu vizyonu kaybetmemiş, ecdadına ve onun hayallerine hep sahip çıkmıştır. Biz de geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her eseri, milletimize yaptığımız her hizmeti, bu anlayışla hayata geçirdik. Attığımız her adımda, girdiğimiz her mücadelede Sultan Alparslan'ın, Osman Gazi'nin, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, aziz şehitlerimizin manevi desteğini hep yanımızda hissettik. Geliştirdiğimiz son teknoloji ürünü insansız hava aracına 'Kızılelma' adını verirken de bu kavramın işaret ettiği hedefi hayal ediyorduk."

Osmanlı'nın Söğüt'te başladığı yolculuğunu önce Bursa'ya, ardından Edirne'ye, sonra İstanbul'a, onu takiben Belgrad'a ve nihayet Viyana kapılarına kadar sürdürürken, sadece toprak kazanma peşinde olmadığını belirten Erdoğan, "Bizim milletimiz ayak bastığı her yeri eman yurdu haline getirme, huzuru, adaleti, refahı hakim kılma gayesi taşıyordu. Avrupa'nın şark meselesi olarak gördüğü Osmanlı'yı parçalamak için dört bir yandan üzerine çullandığı dönemde dahi bu hayal tüm canlılığıyla milletimizin benliğinde yaşıyordu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bilecik'e son 20 yılda toplam 20 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.

Yapımı süren Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nı inşallah 2025 yılında bitiriyoruz.

Bu CHP çıkmış bizi taklit ediyor. 'Yeter söz milletindir.' Bay Kemal, bunu biz söyleyeli ne kadar oldu haberin yok mu?

Sanayide doğal gaza yüzde 16 indirim yaptık. Elektrikte de aynı şekilde indirimimizi yaptık. Hep 'Zam, zam' diyorlar. Zam mı bu, indirim yapıyoruz."