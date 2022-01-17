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17 Ocak 2022 Pazartesi 19:30:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 20:23:00

Başkan Erdoğan: Balkanlarda huzurun teminatı için garantör ülkelerden biriyiz

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

Gerek Arnavutluk gerekse Türkiye için anlaşmaların hayırlı olmasını diliyorum. "Gerçek dost çağırılmadan koşandır" inancıyla deprem haberini alır almaz Arnavutluk için harekete geçtik. Türk yardım ekipleri, yaraların süratle sarılması, sıkıntıların hafifletilmesi amacıyla çok yoğun gayret sarf ettiler. Söz verdiğimiz gibi deprem konutlarının teslimini gerçekleştirdik.

"1 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİNİ HEDEFLİYORUZ"

İkili ilişkilerimizi her alanda geliştirmeyi düşünüyoruz. 1 milyar dolarlık ticaret hacmini hedefliyoruz. Yatırımlarımızın toplam miktarı 3.5 milyar dolardır. 15 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Biz bu rakamları yeterli bulmuyoruz. Bu sayı daha da artacaktır.

"Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut adımlar atılmalıdır"

Görüşmelerimizde FETÖ terör örgütü ile mücadelemizi de değerlendirdik. Bu örgüt 15 Temmuz 2016 yılında bir darbe girişiminde bulundu. 251 vatandaşımız şehit oldu. Arnavutluk'ta FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi, bizi ve evlatlarını şehit veren ailelerimizi derinden yaralamaktadır. Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut, kararlı, hızlı adımlar atılması samimi beklentimizdir. Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye'ye değil varlık gösterdiği her ülkeye büyük bir tehdit oluşturduğu aşikardır.

Balkanların barışı, huzuru için üzerimize düşeni nasıl yaptıysak, bundan sonra da aynı şekilde barış ve huzurun teminatı için garantör ülkelerden biriyiz.

Arnavutluk Başbakanı Rama ise, "Arnavutluk veya AB'de hiç kimsenin, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinden rahatsız olması gerektiğine inanmıyorum. Çünkü bu, geleneksel bir ilişkidir" dedi.

"Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye'ye değil varlık gösterdiği her ülkeye büyük bir tehdit oluşturduğu aşikardır. Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut, kararlı, hızlı adımlar atılması samimi beklentimizdir."

Başkan Erdoğan, "Balkanların barışı, huzuru için üzerimize düşeni nasıl yaptıysak, bundan sonra da aynı şekilde barış ve huzurun teminatı için garantör ülkelerden biriyiz." dedi.

Etiketler : başkan erdoğan balkanlar arnavutluk
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