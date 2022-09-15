Başkan Erdoğan Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında, ''Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da haklı mücadelelerinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz'' dedi.
Başkan Erdoğan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşuyla ilgili yıl dönümü mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
Başkan Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
''Dostumuz, kardeşimiz, ayrılmaz bir parçamız olan Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da haklı mücadelelerinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.''
Dostumuz, kardeşimiz, ayrılmaz bir parçamız olan Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 15, 2022
Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da haklı mücadelelerinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. �������� pic.twitter.com/kjGZdYOOA1
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