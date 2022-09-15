Başkan Erdoğan Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Başkan Erdoğan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşuyla ilgili yıl dönümü mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Başkan Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Dostumuz, kardeşimiz, ayrılmaz bir parçamız olan Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da haklı mücadelelerinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.''