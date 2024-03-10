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Başkan Erdoğan, Bakırköy ile Bağcılar arasındaki metro hattının açılışını yapacak
10 Mart 2024 Pazar 12:47:00 - Güncelleme:10 Mart 2024 Pazar 12:47:00

Başkan Erdoğan, Bakırköy ile Bağcılar arasındaki metro hattının açılışını yapacak

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açılışını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılışı gerçekleştirilecek 8,4 kilometre uzunluğundaki metro hattında özgün mimari tasarımlara sahip 7 istasyon bulunuyor.

Hattaki 7 istasyonda toplam 105 bin metrekare kapalı alan ve çevre düzenlemesi yer alırken, tren saatte 80 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Günde 1 milyon yolcuya hizmet edecek hat sayesinde Bağcılar'dan Bakırköy Sahili'ne ulaşım 13,5 dakika sürerken, bir saatte tek yönde 70 bin yolcu seyahat edebilecek.

Metro hattında Bağcılar Kirazlı-Molla Gürani-Yıldıztepe-İlkyuva-Haznedar-İncirli-Özgürlük Meydanı-Bakırköy Sahil istasyonları yer alıyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan bakırköy bağcılar metro
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