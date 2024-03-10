Başkan Erdoğan, Bakırköy ile Bağcılar arasındaki metro hattının açılışını yapacak
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açılışını gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılışı gerçekleştirilecek 8,4 kilometre uzunluğundaki metro hattında özgün mimari tasarımlara sahip 7 istasyon bulunuyor.
Hattaki 7 istasyonda toplam 105 bin metrekare kapalı alan ve çevre düzenlemesi yer alırken, tren saatte 80 kilometre hıza ulaşabiliyor.
Günde 1 milyon yolcuya hizmet edecek hat sayesinde Bağcılar'dan Bakırköy Sahili'ne ulaşım 13,5 dakika sürerken, bir saatte tek yönde 70 bin yolcu seyahat edebilecek.
Metro hattında Bağcılar Kirazlı-Molla Gürani-Yıldıztepe-İlkyuva-Haznedar-İncirli-Özgürlük Meydanı-Bakırköy Sahil istasyonları yer alıyor.
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