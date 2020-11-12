12 Kasım 2020 Perşembe 21:52:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 21:52:00
Başkan Erdoğan, Bahreyn Kralı El Halife ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile telefon görüşmesi yaptı.
Ayrıntılar geliyor
- Başkan Erdoğan, Bahreyn Kralı El Halife ile görüştü
- Bakan Akar'dan Dağlık Karabağ açıklaması
- Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
- Bugün burçları neler bekliyor? 13 Kasım 2020 Cuma günlük burç yorumları
- Başkan Erdoğan: Tamamen milli ve yerli mühendislik kabiliyeti ile yapıldı
- Başkan Erdoğan ile Avustralya Başbakanı Morrison telefonda görüştü