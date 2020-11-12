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12 Kasım 2020 Perşembe 21:52:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 21:52:00

Başkan Erdoğan, Bahreyn Kralı El Halife ile görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile telefon görüşmesi yaptı.

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