05 Ekim 2022 Çarşamba 15:33:00 - Güncelleme:05 Ekim 2022 Çarşamba 15:39:00
Başkan Erdoğan ile Bahçeli'den kritik görüşme!
Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli saat 16.00'da bir araya gelecek.
Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli saat 16.00'da bir araya gelecek.
- Başkan Erdoğan ile Bahçeli'den kritik görüşme!
- Başkan Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Bunlar yalancı yalancı!
- Bakan Bozdağ'dan açıklama: Talimatı aldık
- Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni başörtüsü teklifi!
- Başkan Erdoğan'dan Onur Şener'in ailesine taziye
- Rusya'ya yeni darbe vuracak... AB anlaşmaya çok yakın