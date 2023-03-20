Başkan Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi. Görüşme 1 saat sürdü.
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