Başkan Erdoğan BAE'ye hareket etti

Başkan Erdoğan BAE'ye hareket etti

Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Başkan Erdoğan, Dubai'de düzenlenecek İklim Zirvesi'ne katılacak. Zirve kapsamında bazı liderlerle ikili görüşmeler de yapacak, Gazze'deki son durumu değerlendirecek.