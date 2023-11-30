30 Kasım 2023 Perşembe 15:42:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 15:42:00
Başkan Erdoğan BAE'ye hareket etti
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Başkan Erdoğan, Dubai'de düzenlenecek İklim Zirvesi'ne katılacak ve Gazze'deki gelişmeleri değerlendirecek.
Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Başkan Erdoğan, Dubai'de düzenlenecek İklim Zirvesi'ne katılacak. Zirve kapsamında bazı liderlerle ikili görüşmeler de yapacak, Gazze'deki son durumu değerlendirecek.
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